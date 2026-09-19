Ya no es solo una promesa: Estados Unidos profundiza su huella militar en América Latina

La decisión de la administración de Donald Trump de redirigir 52 millones de dólares en asistencia militar desde Europa y Oriente Medio hacia Panamá, Colombia, Ecuador y Perú va mucho más allá de una simple reasignación presupuestaria. La medida constituye una señal del reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental y ofrece una ventana para entender cómo Washington está redefiniendo sus prioridades de seguridad y política exterior.

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La transferencia fue comunicada por el Departamento de Estado al Congreso a través del programa de Financiamiento Militar Extranjero (Foreign Military Financing, FMF), uno de los principales instrumentos de influencia estratégica de Estados Unidos. Mediante subvenciones y préstamos, este mecanismo permite financiar la adquisición de armamento, equipamiento, servicios de defensa y programas de entrenamiento de origen estadounidense por parte de países aliados. La asignación de estos recursos se determina en función de las prioridades geopolíticas de cada administración, por lo que su distribución suele ofrecer evidencia clara sobre las regiones consideradas estratégicas por Washington.

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Narcoterrorismo y la sombra de China: los motivos detrás del giro estratégico de Washington

El argumento oficial para justificar la redistribución de fondos se centra en la lucha contra el narcoterrorismo, el fortalecimiento de la seguridad regional y la protección de intereses estratégicos estadounidenses, incluido el Canal de Panamá. Según informó la agencia de noticias AP, el Departamento de Estado declaró que los recursos contribuirán a impedir que "actores adversarios" consoliden posiciones estratégicas en el hemisferio occidental.

Aunque Washington evitó mencionar explícitamente a ningún país, la referencia fue interpretada ampliamente como una alusión a China, cuya presencia económica, comercial, tecnológica y diplomática en Latinoamérica se ha expandido de manera sostenida durante las últimas dos décadas. La medida también busca reducir la dependencia de América Latina de proveedores de material militar distintos de Estados Unidos.

Además, argumentó que la distribución actual de la asistencia militar estadounidense "no se ajusta a la priorización que la administración otorga al hemisferio occidental". Esta afirmación supone una crítica implícita al esquema de asignación vigente durante la última década, período en el que cerca del 80 % de los fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero fueron destinados a Medio Oriente.

La gira de Marco Rubio y el Plan Patriota: peticiones clave, bases militares y minerales críticos

El anuncio se produjo poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, concluyera una gira por Ecuador, Colombia y Perú, tres países que han adquirido una importancia creciente dentro de la estrategia regional de la Casa Blanca. Durante ese recorrido, el jefe de la diplomacia estadounidense impulsó una agenda basada en la cooperación en inteligencia, el combate al crimen organizado y la construcción de una arquitectura regional de seguridad más estrechamente vinculada a Washington.

Durante la visita de Rubio, el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, presentó una amplia lista de requerimientos militares enmarcados en el denominado “Plan Patriota Siglo XXI” de su gobierno, según informó el diario colombiano El Tiempo. Entre las prioridades planteadas figuraban la modernización de aeronaves y sistemas de radar, la adquisición de drones y tecnologías antidrones, helicópteros y sistemas de defensa aérea, así como inversiones en movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales. El plan también contemplaba recursos destinados al mantenimiento y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, Rubio confirmó que los departamentos de Estado y de Defensa estaban evaluando las solicitudes presentadas por Colombia. Y aclaró que la posible instalación de bases militares de Estados Unidos dependerá de un requerimiento formal del gobierno colombiano.

Sin embargo, la cooperación bilateral va más allá del ámbito de la seguridad. En el caso colombiano, los denominados Acuerdos de Barranquilla ampliaron de forma significativa la agenda entre ambos países al incorporar memorandos de entendimiento sobre minerales críticos, tierras raras y energía nuclear con fines civiles.

El Escudo de las Américas y la nueva arquitectura de seguridad

La reasignación de fondos puede interpretarse como una de las primeras manifestaciones concretas del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la Administración Trump y presentada en marzo de este año para coordinar la lucha contra los cárteles de la droga, el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo. Los cuatro países beneficiados por esta redistribución de recursos forman parte de ese esquema de cooperación.

La estrategia refleja una de las prioridades de Washington en la región: reforzar la colaboración de sus socios ideológicos en materia de combate al narcotráfico y las organizaciones criminales. A cambio, la administración Trump busca promover mayores niveles de coordinación policial, militar y de inteligencia, así como una cooperación más estrecha en materia de seguridad regional.

Presentado como un mecanismo de cooperación hemisférica, el proyecto también parece reflejar una reactivación de la tradicional lógica de influencia estadounidense en la región, en línea con los principios históricos de la Doctrina Monroe. Durante su lanzamiento, tanto Trump como otros altos funcionarios insistieron en la necesidad de fortalecer las alianzas regionales frente a la creciente presencia de potencias extrarregionales en América Latina, una referencia con un destinarario claro: China.

Frente a estos anuncios medios estatales chinos y la embajada de China en Estados Unidos difundieron mensajes críticos hacia la iniciativa, cuestionando su verdadero propósito. Un video producido por medios oficiales llegó a presentar el Escudo de las Américas como un mecanismo de control político más que como una herramienta de cooperación regional. Paralelamente, funcionarios chinos reiteraron que América Latina no constituye el "patio trasero" de ninguna potencia y rechazaron los intentos de convertir la competencia geopolítica entre Washington y Pekín en un eje de las relaciones hemisféricas.

Aunque el Escudo de las Américas todavía carece de una estructura institucional claramente definida, sus contornos comienzan a delinearse a través de medidas concretas, entre ellas el fortalecimiento de las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador. Estas iniciativas podrían profundizar la huella militar estadounidense en la región.

Cada vez más lejos de Europa

El hecho de que parte de los fondos retirados provenga de Eslovaquia y Macedonia del Norte, ambos miembros de la alianza atlántica, refuerza la señal de que Washington está desplazando recursos desde escenarios tradicionales hacia regiones consideradas más directamente vinculadas a sus intereses estratégicos actuales.

La medida también alcanza a Túnez, que durante años ha sido un socio clave de Estados Unidos en materia de seguridad en el norte de África, así como a Irak, que continúa siendo uno de los principales receptores de asistencia militar estadounidense. Es por esto que el Departamento de Estado se apuró en aclarar que la reprogramación de fondos no supone la eliminación total de la financiación militar extranjera destinada a estos países. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de Trump no ha precisado qué cantidad conservará cada uno.

Esta reorientación también se inscribe en un contexto más amplio de revisión del compromiso estadounidense con Europa. La reasignación de recursos se suma a una serie de decisiones de la administración Trump destinadas a reducir tanto la asistencia financiera como ciertos despliegues militares en el continente europeo, en consonancia con las reiteradas críticas del presidente a los aliados de la OTAN por no invertir suficientemente en su propia defensa.

En junio de este año, el presidente de Estados Unidos anunció una reducción de la asistencia militar destinada a la OTAN que contemplaba recortes en el despliegue de aeronaves, drones y otros sistemas de largo alcance, así como la retirada gradual de 5.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania y la suspensión del envío de misiles Tomahawk.