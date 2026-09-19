El escándalo en la quinta de Olivos con el personal civil y el posterior despido de una decena de trabajadores por pedido expreso de Javier Milei despertó cruces entre los hermanos.

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En el entorno de Karina Milei cayó muy mal la decisión porque todos los mozos, servicio de limpieza y cocineros removidos tenían la confianza de la hermana presidencial. Dependían directamente de la Secretaría General de Presidencia. De hecho se removió a Osvaldo Sosa como intendente de la quinta. Sosa es el cuñado de la funcionaria Belén Agudiez, persona de extrema confianza de Karina.

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Mozos, cocineros y un hombre de confianza: los despidos que desataron el cruce entre los hermanos Milei

Para el karinismo se buscaron chivos expiatorios en los trabajadores; afirmaron que no tuvieron nada que ver con los hechos que se dieron a conocer y apuntaron contra el secretario privado de Milei, Mario Suli. "Le llenó la cabeza él; los trabajadores hicieron un montón de cosas buenas por la quinta y por Javier y su familia", afirmaron ante El Destape.

Igualmente, el entorno en Olivos de cocineros y limpieza seguirá conduciéndolo Karina ya que quedó a cargo de todo Casa Militar, que está bajo la órbita también de la Secretaría General. Pero quedaron esquirlas del escándalo de las últimas horas y habrá que esperar para saber cómo madurará en ambos hermanos este nuevo conflicto.

Todos contra "Toto": las críticas contra Caputo y el armado del Presupuesto

Mientras tanto, en la interna de la Casa Rosada se dio una nueva dinámica llamativa con críticas de Patricia Bullrich hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, a las que se les sumaron también desde el lado de Karina. Todos contra "Toto" .

Caputo en privado dice: "No sé, hablen con Charly". Charly es Carlos Guberman, Secretario de Hacienda y la segunda persona más importante de Economía. Es el principal protagonista en la elaboración del Presupuesto. Los cuestionamientos de varios adentro del Gobierno fueron hacia ambos por mandar una ley de leyes difícil en un momento tenso con los aliados donde se define en parte la reelección de Milei.

El que zafó fue Santiago Caputo. En su entorno afirmaron ante El Destape: "No tenemos nada que ver básicamente porque estamos con todas las cabezas puestas en la ley sobre Malvinas", dijeron sobre el súper ajuste en Discapacidad en el nuevo Presupuesto 2027.

El juego del "policía bueno": la maniobra electoral de Bullrich y el aval en las sombras

Bullrich cada vez que ve un hueco aprovecha y hace crecer su negocio. ¿Qué negocio? El de la "empatía". La ministra juega al "policía bueno y policía malo". Ya hace algunos meses que viene en esa tónica: marcar errores públicamente y criticar al Gobierno para afuera. "La Carrió de Macri", le llaman algunos. Como una suerte de oposición del Gobierno desde adentro.

Alrededor de Milei, por ahora la aprovechan: "Nos sirve. Es el juego de ella y responde a un electorado que hace que no se nos vaya y nos siga acompañando", reflexionaron en Rosada ante El Destape. "Ella está viendo algo electoralmente en lo que conviene jugar policía bueno-policía malo", justificó una libertaria ante este portal. Habrá que ver si el negocio de "Pato" hoy es jugar adentro de LLA o armar algo por afuera para competir con el mandatario. Por ahora ella dice que es violeta. Pero los antecedentes de su vida cuentan otra historia.

El Presidente dio la orden de no responderle públicamente. E internamente ella tiene apoyo, incluso de parte de Karina Milei, que fue una de las apuntadas por Bullrich cuando se quejó de la labor de la mesa política.

¿Qué dijo Javier Milei sobre Patricia Bullrich y Lali Espósito?

De hecho, por si había alguna duda, el propio Milei salió a bancarla después del spot que publicó la exministra de Seguridad este viernes. "¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron", le respondió el mandatario en on the récord a una periodista.

En Casa Rosada aprovecharon y empezaron en los despachos más importantes a subir el volumen de los temas de Lali que venían escuchando con miedo. En Balcarce 50 hay altos funcionarios y funcionarias que son fanáticos de Lali pero hasta hoy con vergüenza. Ahora ya empezaron a hacer saber su gusto por la cantante: "Fui a Vélez y a los 2 River", se envalentonan ahora en el Gobierno. Milei abrió el grifo musical.