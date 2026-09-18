Los gobernadores reflotaron Provincias Unidas e hicieron un guiño al fin de las PASO

Con la excusa de los Juegos Suramericanos, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reunió en Rosario a sus pares de la un tanto oxidada Provincias Unidas, con la intención de reflotar esa opción federal y de centro para la competencia electoral del año que viene. Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) posaron con el peluche de Capi, el carpincho mascota de los Juegos, y elogiaron la gestión del anfitrión, especialmente en materia de seguridad. Pero la reunión dejó también una definición política. Salvo Llaryora, que optó por el silencio, los otros tres anticiparon que apoyarán la eliminación o una nueva suspensión de las PASO que impulsa el Gobierno para complicar al peronismo. Una señal bastante clara acerca de dónde están parados.

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Pese a presentarse como un espacio político de centro, si hay algo que distingue a estos gobernadores es, ante todo, su antikirchnerismo. “Yo nunca votaría al kirchnerismo”, respondió Pullaro el miércoles cuando le preguntaron qué haría ante una eventual disputa entre un candidato kirchnerista y Javier Milei. Ya había tomado la misma posición en 2023, cuando fue uno de los primeros en anunciar que prefería al hoy Presidente antes que a Sergio Massa. “En lugar de apostar al desarrollo, se apostó al populismo y la corrupción y la Argentina perdió la oportunidad de salir adelante”, insistió esta semana. De sus palabras se desprende que ubica al modelo libertario del lado del desarrollo y por fuera de la corrupción, dos afirmaciones, cuanto menos, discutibles.

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El gobernador santafesino aprovechó los Juegos para reunir a Provincias Unidas, que había quedado desdibujada desde el decepcionante resultado obtenido en las elecciones legislativas del año pasado, cuando terminó tercera sin siquiera alcanzar el 8% de los votos. Pullaro esquivó una definición política con el argumento de que “falta muchísimo para las elecciones presidenciales”, pero la sola imagen de cuatro gobernadores del espacio -sólo faltó el jujeño Carlos Sadir- evidenció la intención de volver a meterse en la discusión electoral. Pullaro, Llaryora y Torres -en Corrientes no habrá elección de gobernador- irán por la reelección en sus provincias, en comicios desdoblados de los nacionales. El espacio no tiene por ahora un candidato presidencial, pero hay aspirantes de centro que planean lanzarse, como el periodista Daniel Hadad o el banquero Jorge Brito, y que podrían encajar en ese armado. Otras opciones que circulan, según a quién se consulte, son el exgobernador correntino Gustavo Valdés y el exsenador Ernesto Sanz, ambos radicales.

Además de criticar al kirchnerismo, Pullaro también dejó abierta la posibilidad de apoyar la suspensión de las PASO, tal como se propone el Gobierno. Curiosamente, la reforma electoral provincial que acaba de aprobarse incluye una primaria en Santa Fe. Pero, según Pullaro, la diferencia es que su provincia "es una herramienta que sirve y siempre la utilizamos".