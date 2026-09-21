El Gobierno apuesta a que se apruebe el jueves la eliminación de la zona fría en el Senado

Cuatro meses después de haberse aprobado en la cámara de Diputados, el Gobierno intentará conseguir que se sancione definitivamente este jueves en el Senado la ley que reduce el alcance de los subsidios al consumo de gas del régimen de Zona Fría. El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, negocia con los gobernadores el apoyo al proyecto.

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Las provincias que perderían el beneficio son el centro y sur de Córdoba, San Luis, Buenos Aires, sur de Santa Fe y gran parte de Mendoza. Santilli negocia directo con los gobernadores de las provincias del Norte Grande el apoyo en el Congreso para eliminar la ampliación de Zona Fría a cambio de un esquema de Zonas Cálidas para subsidiar el consumo eléctrico en el verano para las provincias del NEA y NOA.

Los cambios del proyecto

El esquema de Zona Fría consiste en descuentos de entre 30% y 50% de la factura para los hogares ubicados en áreas de bajas temperaturas. Fue creado en 2002 para otorgar subsidios en las facturas de gas para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

Pero en 2021 el Congreso aprobó la Ley 27.637, impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, que amplió el universo en 3,1 millones de beneficiarios. Desde hace cinco años el esquema alcanza a más de 4 millones de usuarios de varias provincias del país.

El proyecto del gobierno, que cuenta con media sanción en la cámara baja desde el 20 de mayo, busca eliminar la ampliación sancionada en 2021 y, de este modo, retrotraer el alcance del subsidio a las zonas frías originales.

El proyecto oficial introduce un cambio relevante respecto a la ley de 2002 (Ley 25.565), ya que propone que el subsidio se aplique sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes de la factura.

Mientras que el subsidio original tendría un alcance mayor porque el descuento se realiza también sobre los otros dos componentes de la factura: el Valor Agregado de Distribución y el costo del transporte del gas, que explican una buena parte del cargo fijo de las facturas.

De este modo, si el proyecto se aprueba el jueves en el Senado, las facturas de gas para los hogares que pierdan el subsidio se verán incrementadas. Desde el gobierno afirman que una parte de los hogares que pierdan el beneficio por “zona fría” quedarán bajo el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que este año lanzó el Ministerio de Economía para reemplazar a la segmentación en tres niveles de Martín Guzmán.

Sin embargo, al aplicarse el esquema de Zona Fría sobre el PIST (y no sobre la factura total como hasta ahora), también aumentará –aunque en menor proporción- el peso de las facturas en la Patagonia, Malargüe y la Puna, las zonas establecidas en 2002.

Recargo y superávit fiscal

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas) de la Costa Atlántica advirtió este lunes mediante un comunicado que si se aprueba el proyecto del gobierno nacional los usuarios de Mar del Plata y de las localidades de la costa bonaerense perderían el subsidio por Zona Fría, pero tendrían que seguir pagando el 7,5% de recargo de la tarifa que va al fondo fiduciario que financia el esquema de Zona Fría desde 2002.

Según la ley de 2002, el régimen de Zona Fría se autofinancia mediante un recargo que hoy es de 7,5% de la factura que pagan todos los usuarios del país. Esa suma va directo al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y de ahí se paga a las distribuidoras que ya realizaron el descuento.

En los últimos años, ampliación del esquema de 2021 mediante, ese recargo no fue suficiente y el Tesoro comenzó a destinar fondos para completar el financiamiento del régimen. En el gobierno calculan que el Tesoro aporta alrededor de 300 millones anuales. Luis Caputo apunta a eliminar el subsidio a 3,1 millones de usuarios de gas con la mirada puesta en sostener el superávit fiscal.