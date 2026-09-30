Irán confirma que recibió la respuesta de EEUU a su propuesta de paz

La guerra en Irán mantiene en vilo a todo el mundo. La semana de asamblea en Naciones Unidas escaló todavía más las chicanas y rispideces entre el eje de Estados Unidos e Israel contra Irán, con chicanas y cruces verbales de parte del presidente Donald Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu contra su contraparte diplomática de la República Islámica. El canciller Abbas Aragchi salió a hablar incluso este viernes, cuando advirtió que desde Teherán le acercaron una propuesta a Washington para reabrir el estrecho de Ormuz "en sólo siete días", la cual todavía no fue respondida por los norteamericanos.