Irán confirmó que recibió la respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta para reactivar las conversaciones de paz, aunque no difundió detalles sobre el contenido. La confirmación se produce mientras Qatar mantiene sus gestiones diplomáticas, Washington anuncia nuevas sanciones contra personas y entidades vinculadas al Ministerio de Defensa iraní y las tropas estadounidenses completan su retirada de las últimas bases en Irak. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán y en todo Medio Oriente en El Destape.
Irán confirma que recibió la respuesta de EEUU a su propuesta de paz
Teherán informó que Washington respondió a su iniciativa para retomar las negociaciones, mientras EEUU amplía sanciones contra Irán y completa su retirada militar de Irak.
Hace 1 hora
En medio de la tensión, Trump anunció que sus funcionarios hablaron con mediadores de Irán
Horas antes, la prensa había adelantado que el canciller de Irán, Abbas Araghchi, se reuniría con funcionarios norteamericanos en Nueva York, ciudad en la que la semana pasada se realizó la Asamblea General de la ONU. Mientras, crece la tensión en el estrecho de Ormuz.
La guerra en Irán mantiene en vilo a todo el mundo. La semana de asamblea en Naciones Unidas escaló todavía más las chicanas y rispideces entre el eje de Estados Unidos e Israel contra Irán, con chicanas y cruces verbales de parte del presidente Donald Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu contra su contraparte diplomática de la República Islámica. El canciller Abbas Aragchi salió a hablar incluso este viernes, cuando advirtió que desde Teherán le acercaron una propuesta a Washington para reabrir el estrecho de Ormuz "en sólo siete días", la cual todavía no fue respondida por los norteamericanos.
Hace 1 hora
Tras primeros contactos con EE.UU., Irán ratifica que mantiene su posición
Washington y Teherán dialogaron el lunes por separado con mediadores mientras evalúan una nueva ronda de negociaciones. El canciller de Irán ratificó que condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a que EE.UU. garantice el fin de sus ataques, de su bloqueo marítimo y su retirada de la región.
Estados Unidos e Irán retomaron este lunes contactos indirectos con mediadores para buscar una salida a la guerra, que lleva siete meses y ya tuvo dos altos el fuego fallidos. Las conversaciones podrían centrarse en una versión modificada de la propuesta de siete días presentada por Teherán, que contempla el cese de las hostilidades, alivio de sanciones y la reapertura del estrecho de Ormuz. El presidente del Parlamento iraní advirtió además que, si Irán no puede exportar su petróleo, ningún país de la región podrá hacerlo. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán y en todo Medio Oriente en El Destape.
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Estados Unidos abandona sus últimas bases en Irak tras más de 20 años
La salida definitiva de las tropas norteamericanas fue festejada como una victoria por las milicias proiraníes. Dirigentes sunitas y analistas advierten por el riesgo de un peligroso vacío de seguridad.
Vehículos en una calle de Faluya, Irak
Las fuerzas militares de Estados Unidos concretarán a más tardar este miércoles la retirada total de sus últimas bases en Irak, poniendo fin a una intervención militar de más de dos décadas que dejó un saldo de 4.500 soldados norteamericanos muertos. La salida de las tropas fue celebrada como un triunfo estratégico por Irán y sus facciones aliadas, quienes ejercen un profundo peso político en el país árabe y se alistan para ocupar el espacio vacante en medio del conflicto que enfrenta a Washington con Teherán.
03:59 | 27/09/2026
EE.UU. denuncia que un grupo terroristas quiso atacar su base en Reino Unido
El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que los acusados fueron arrestados. Además, destacó el trabajo conjunto con el gobierno británico.
11:41 | 26/09/2026
Trump le respondió a la propuesta de Irán sobre Ormuz: "No es aceptable"
El presidente estadounidense Donald Trump le respondió a las autoridades iraníes sobre la propuesta que le presentaron para reabrir Ormuz en siete días. Volvió a decir que Estados Unidos tiene "el control total" del estrecho.
19:24 | 25/09/2026
Los combustibles aumentan 1% desde este sábado por los efectos de la guerra
Producto de la suba del barril, las naftas en surtidores subirán nuevamente. La volatilidad en el plano internacional impacta en el mercado argentino.
08:00 | 25/09/2026
Irán le acercó un plan de siete días a Estados Unidos para reabrir Ormuz
El gobierno de Teherán confirmó que le acercó "un plan de siete días" al gobierno de Estados Unidos para "garantizar la reapertura" del estrecho de Ormuz. La propuesta fue presentada por el canciller iraní Abbas Aragchi este jueves, durante su visita a Nueva York por la Asamblea de la ONU.
El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi.
20:03 | 24/09/2026
Milei se reunió con su "amigo" Netanyahu y le volvió a repetir su apoyo total
"Para mi, es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los líderes más grandes de toda la historia del mundo", le dijo el Presidente al primer ministro israelí, luego que lo elogiara. Sobre Netanyahu pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.
07:16 | 24/09/2026
Irán amenaza con extender la guerra hasta el océano Índico si Estados Unidos ataca
El régimen iraní advirtió que ampliará el conflicto más allá del mar Rojo ante una eventual ofensiva estadounidense.
07:04 | 23/09/2026
Irán informó a EE.UU. sus condiciones para poner fin a la guerra
Teherán reclamó el fin de las acciones militares estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones económicas, además de la liberación de activos iraníes.
11:53 | 22/09/2026
Irán insinúa que habrá conversaciones con EE.UU. sobre Ormuz en el marco de la ONU
Teherán envió señales de apertura diplomática a la Casa Blanca para destrabar la navegación en el Golfo Pérsico. Coincide con la cumbre de Donald Trump con los líderes árabes y la reactivación del oleoducto saudí en el mar Rojo.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, saluda antes de partir hacia Nueva York, en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, Irán.
06:47 | 22/09/2026
Trump lanzó una amenaza en la ONU: Irán acepta un acuerdo poselecciones o lo "aniquilará"
"¿Haremos un acuerdo con Irán que les permitirá reconstruir el país mejor de lo que estaba antes o aniquilaré la República Islámica y lo haré rápido, sin permitirles matar y destruir personas y países de nuevo?", aseguró el mandatario estadounidense desde el estrado de la Asamblea General de la ONU.
12:27 | 21/09/2026
Irán advirtió que usará "armas estratégicas" si EE.UU. vuelve a bombardear su territorio
La Guardia Revolucionaria confirmó que se prepara para un conflicto prolongado frente al estancamiento del diálogo mediado por Pakistán. El Mando Unificado reivindicó el control sobre el estrecho de Ormuz.
11:08 | 21/09/2026
Advierten que Europa debe acelerar la electrificación y proteger su red energética
Durante un encuentro del Club Español de la Energía, referentes de la industria y analistas internacionales señalaron que la descarbonización cambia la naturaleza de los riesgos geopolíticos, pero reafirmaron que el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios durante la transición.