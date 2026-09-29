Estados Unidos e Irán retomaron este lunes contactos indirectos con mediadores para buscar una salida a la guerra, que lleva siete meses y ya tuvo dos altos el fuego fallidos. Las conversaciones podrían centrarse en una versión modificada de la propuesta de siete días presentada por Teherán, que contempla el cese de las hostilidades, alivio de sanciones y la reapertura del estrecho de Ormuz. El presidente del Parlamento iraní advirtió además que, si Irán no puede exportar su petróleo, ningún país de la región podrá hacerlo. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán y en todo Medio Oriente en El Destape.
EEUU e Irán retoman contactos indirectos en un nuevo intento de frenar la guerra
Washington y Teherán dialogaron por separado con mediadores mientras evalúan una nueva ronda de negociaciones. Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento de sus demandas.
Hace 1 hora
En medio de la tensión, Trump anunció que sus funcionarios hablaron con mediadores de Irán
Horas antes, la prensa había adelantado que el canciller de Irán, Abbas Araghchi, se reuniría con funcionarios norteamericanos en Nueva York, ciudad en la que la semana pasada se realizó la Asamblea General de la ONU. Mientras, crece la tensión en el estrecho de Ormuz.
La guerra en Irán mantiene en vilo a todo el mundo. La semana de asamblea en Naciones Unidas escaló todavía más las chicanas y rispideces entre el eje de Estados Unidos e Israel contra Irán, con chicanas y cruces verbales de parte del presidente Donald Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu contra su contraparte diplomática de la República Islámica. El canciller Abbas Aragchi salió a hablar incluso este viernes, cuando advirtió que desde Teherán le acercaron una propuesta a Washington para reabrir el estrecho de Ormuz "en sólo siete días", la cual todavía no fue respondida por los norteamericanos.
Hace 1 hora
Tras el rechazo de Trump a la propuesta de Irán, el barril de crudo subió más de un 4%
La negativa del presidente estadounidense a aceptar el plan transmitido por Qatar para reabrir el estrecho de Ormuz impulsó los precios a US$ 108. Pese al repunte de exportaciones en Medio Oriente, el mercado global continúa en déficit.
Imagen de archivo de un petrolero navegando por el mar, visto desde Musandam (Omán).
Los precios del petróleo crudo registraron un incremento superior al 4%, impulsados por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rechazar un acuerdo de paz propuesto por Irán para resolver el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. La medida reencendió la presión sobre las cotizaciones internacionales en un mercado energético que se mantiene en déficit.
03:59 | 27/09/2026
EE.UU. denuncia que un grupo terroristas quiso atacar su base en Reino Unido
El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que los acusados fueron arrestados. Además, destacó el trabajo conjunto con el gobierno británico.
11:41 | 26/09/2026
Trump le respondió a la propuesta de Irán sobre Ormuz: "No es aceptable"
El presidente estadounidense Donald Trump le respondió a las autoridades iraníes sobre la propuesta que le presentaron para reabrir Ormuz en siete días. Volvió a decir que Estados Unidos tiene "el control total" del estrecho.
19:24 | 25/09/2026
Los combustibles aumentan 1% desde este sábado por los efectos de la guerra
Producto de la suba del barril, las naftas en surtidores subirán nuevamente. La volatilidad en el plano internacional impacta en el mercado argentino.
08:00 | 25/09/2026
Irán le acercó un plan de siete días a Estados Unidos para reabrir Ormuz
El gobierno de Teherán confirmó que le acercó "un plan de siete días" al gobierno de Estados Unidos para "garantizar la reapertura" del estrecho de Ormuz. La propuesta fue presentada por el canciller iraní Abbas Aragchi este jueves, durante su visita a Nueva York por la Asamblea de la ONU.
El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi.
20:03 | 24/09/2026
Milei se reunió con su "amigo" Netanyahu y le volvió a repetir su apoyo total
"Para mi, es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los líderes más grandes de toda la historia del mundo", le dijo el Presidente al primer ministro israelí, luego que lo elogiara. Sobre Netanyahu pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.
07:16 | 24/09/2026
Irán amenaza con extender la guerra hasta el océano Índico si Estados Unidos ataca
El régimen iraní advirtió que ampliará el conflicto más allá del mar Rojo ante una eventual ofensiva estadounidense.
07:04 | 23/09/2026
Irán informó a EE.UU. sus condiciones para poner fin a la guerra
Teherán reclamó el fin de las acciones militares estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones económicas, además de la liberación de activos iraníes.
11:53 | 22/09/2026
Irán insinúa que habrá conversaciones con EE.UU. sobre Ormuz en el marco de la ONU
Teherán envió señales de apertura diplomática a la Casa Blanca para destrabar la navegación en el Golfo Pérsico. Coincide con la cumbre de Donald Trump con los líderes árabes y la reactivación del oleoducto saudí en el mar Rojo.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, saluda antes de partir hacia Nueva York, en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, Irán.
06:47 | 22/09/2026
Trump lanzó una amenaza en la ONU: Irán acepta un acuerdo poselecciones o lo "aniquilará"
"¿Haremos un acuerdo con Irán que les permitirá reconstruir el país mejor de lo que estaba antes o aniquilaré la República Islámica y lo haré rápido, sin permitirles matar y destruir personas y países de nuevo?", aseguró el mandatario estadounidense desde el estrado de la Asamblea General de la ONU.
12:27 | 21/09/2026
Irán advirtió que usará "armas estratégicas" si EE.UU. vuelve a bombardear su territorio
La Guardia Revolucionaria confirmó que se prepara para un conflicto prolongado frente al estancamiento del diálogo mediado por Pakistán. El Mando Unificado reivindicó el control sobre el estrecho de Ormuz.
11:08 | 21/09/2026
Advierten que Europa debe acelerar la electrificación y proteger su red energética
Durante un encuentro del Club Español de la Energía, referentes de la industria y analistas internacionales señalaron que la descarbonización cambia la naturaleza de los riesgos geopolíticos, pero reafirmaron que el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios durante la transición.
07:37 | 21/09/2026
Nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y crecen las tensiones
Al menos dos personas fueron heridas este lunes a causa del impacto de un "proyectil desconocido" en un buque que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz.
10:45 | 20/09/2026
Irán advirtió a aliados de EE.UU. que habrá represalias si Trump vuelve a atacar
El mando militar iraní advirtió a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses.