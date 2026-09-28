Los precios del petróleo crudo registraron un incremento superior al 4%, impulsados por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rechazar un acuerdo de paz propuesto por Irán para resolver el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. La medida reencendió la presión sobre las cotizaciones internacionales en un mercado energético que se mantiene en déficit.

{{{htmlAmp}}}

Los futuros del crudo Brent ganaban 4,31 dólares, lo que representa un aumento del 4,13%, para ubicarse en los 108,63 dólares por barril. Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos avanzaban 4,12 dólares, equivalente a una suba del 4,17%, cotizando a 96,21 dólares el barril.

La propuesta de paz iraní había sido anunciada la semana pasada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y fue transmitida a la administración estadounidense a través de mediadores qataríes. Aunque Trump rechazó el plan el día sábado, en una entrevista telefónica brindada el domingo a Axios indicó que espera que sus negociadores mantengan más conversaciones en el transcurso de esta semana.

"Los precios del petróleo parecen haber repuntado tras el rechazo del presidente Trump a la propuesta de paz de Irán", afirmó Hamad Hussain, analista de la firma Capital Economics. El especialista añadió que, "aunque el aumento del flujo petrolero a través del estrecho de Ormuz está aliviando en parte la presión alcista sobre los precios, la situación general es que el mercado del petróleo sigue en déficit".

De forma paralela a los contactos diplomáticos, la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen informó el sábado sobre la interceptación de dos misiles balísticos y dos drones lanzados contra el reino por las fuerzas hutíes, respaldadas por el gobierno iraní.

A pesar del escenario de conflicto, las exportaciones de crudo de los principales productores de Oriente Medio mostraron una recuperación durante septiembre, alcanzando los 12,8 millones de barriles por día. Según datos preliminares publicados por Kpler, se trata de la cifra más alta registrada desde el inicio de la guerra en febrero, impulsada principalmente por el incremento en los despachos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de Reuters