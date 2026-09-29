Martes 29 de Septiembre del 2026 Mar 29 Sep
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 29 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 29 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 13 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 29 de septiembre

En el mercado informal, el dólar blue se cotiza este martes a $1545 para la compra y $1565 para la venta, con una variación de 0,32%.

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Crisis financiera: subió el riesgo país, el dólar se disparó y cayeron bonos y acciones

El riesgo país avanzó hasta 636 puntos y los bonos profundizaron las pérdidas. El dólar blue llegó a $1.565, el CCL superó los $1.618 y la mayoría de las acciones operó en rojo.

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Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El dólar oficial se mantiene como la alternativa más barata para comprar divisas este lunes, mientras el mercado sigue de cerca las cotizaciones financieras y la demanda de cobertura de cara al cierre de septiembre.

Cuál es el dólar más barato

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El dólar contado con liquidación tocó los $ 1.665 y subió más de 4% en un día

Luego, bajó un poco y cotizaba alrededor de $ 1630. Otra jornada marcada por la tensión cambiaria y la crisis financiera.

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Hace 17 horas

Dólar hoy en vivo: cuál es la cotización este domingo

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 26 de septiembre

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18:12 | 25/09/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo el miércoles

El límite superior de la banda cambiaria volverá a actualizarse durante las últimas jornadas del mes.

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17:22 | 25/09/2026

Crisis financiera: Rubinstein alertó que el dólar llegaría a $3.500 a fines de 2027

El exfuncionario advirtió que durante el año electoral habrá un aumento considerable del tipo de cambio, que podría más que duplicar su valor actual. "El tema es evitar la hiperinflación", lanzó.

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17:13 | 25/09/2026

Crisis financiera: los ahorristas se llevaron más de U$S 3.000 millones en agosto

Los argentinos compraron U$S 3.366 millones en agosto, el mayor monto desde octubre de 2025 si se excluye julio, cuando la demanda estuvo atravesada por el efecto del Mundial. Ni las exportaciones del agro pudieron sostener semejante presión.

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Rubinstein dijo que “el dólar les quedó demasiado bajo”: ¿a qué precio debería llegar?

Tras la advertencia de que la economía llegará "lánguida" a las elecciones si no se corrige el tipo de cambio, abrimos el debate en el foro de los suscriptores.

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14:52 | 25/09/2026

El Gobierno le pagó U$S 800 millones al FMI y cayeron las reservas

El Gobierno afrontó este viernes un pago de capital al organismo mientras avanza la tercera revisión del acuerdo. En 2027 se concentra una parte importante de los compromisos en dólares.

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13:05 | 25/09/2026

Crisis financiera: Riesgo país superó los 600 puntos y se debate el futuro del dólar

Mientras los bonos argentinos volvieron a perder valor y el riesgo país se mantuvo por encima de los 600 puntos, JP Morgan sostiene que el cepo podría continuar hasta después de las elecciones de 2027. Gita Gopinath, ex número dos del FMI, reclama una mayor depreciación del peso y una acumulación más rápida de reservas.

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07:48 | 25/09/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.540

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06:59 | 24/09/2026

El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.540

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19:56 | 23/09/2026

El valor máximo del dólar el viernes

El techo de la banda cambiaria volverá a subir en las próximas jornadas y marcará el límite superior para el dólar mayorista. El mercado llega al viernes con mayor atención sobre el tipo de cambio por vencimientos financieros de fin de mes.

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