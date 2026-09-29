Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 29 de septiembre

Crisis financiera: Riesgo país superó los 600 puntos y se debate el futuro del dólar

Mientras los bonos argentinos volvieron a perder valor y el riesgo país se mantuvo por encima de los 600 puntos, JP Morgan sostiene que el cepo podría continuar hasta después de las elecciones de 2027. Gita Gopinath, ex número dos del FMI, reclama una mayor depreciación del peso y una acumulación más rápida de reservas.