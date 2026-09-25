Crisis financiera: los ahorristas se llevaron más de U$S 3.000 millones en agosto, la segunda cifra más alta en un año

Los ahorristas volvieron a acelerar la compra de dólares durante agosto y llevaron la demanda de moneda extranjera a uno de sus niveles más altos de los últimos meses. Según el Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), las personas humanas realizaron compras netas por U$S 3.366 millones, el registro más elevado desde octubre de 2025, con la excepción de julio de 2026, cuando la demanda estuvo influida por el contexto del Mundial.

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La mayor parte de ese movimiento correspondió a la compra de billetes, que alcanzó los U$S 2.463 millones. A eso se sumaron otros U$S 515 millones correspondientes a egresos por servicios y gastos corrientes y U$S 469 millones vinculados con giros de divisas sin fines específicos.

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El Balance Cambiario permite aproximarse al destino de una parte de esas divisas. De las compras netas de billetes y las transferencias de dólares sin fines específicos, se estima que alrededor de USD 1.100 millones quedaron depositados en bancos locales. Fueron 1,7 millones de personas las que accedieron al mercado cambiario para operar, una suba respecto al promedio del millón que se venía registrando.

Otros U$S 700 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos U$S 900 millones fueron entregados a las entidades financieras para afrontar consumos con tarjetas vinculados con servicios y otros gastos corrientes en el exterior.

La dinámica de agosto, de todos modos, marca un fuerte contraste con el comportamiento del mercado cambiario de otros períodos de 2026. En abril, por ejemplo, las personas humanas habían realizado compras netas de billetes por U$S 2.292 millones y compras netas de divisas sin fines específicos por otros U$S 583 millones.

Los ahorristas demandaron más dólares que los que vendió el campo

Otro dato relevante del Balance Cambiario es que la demanda de las personas humanas se produjo en un mes en el que el principal sector generador de divisas tampoco alcanzó a compensar por sí solo ese flujo.

El sector agroexportador registró ventas por U$S 2.933 millones, un monto inferior a los U$S 3.366 millones de compras netas realizadas por las personas humanas. La comparación permite dimensionar la magnitud de la demanda minorista: los ahorristas requirieron más dólares de los que el sector agroexportador aportó en el mismo período.

El BCRA redujo con fuerza sus compras de dólares

El otro elemento que aparece en el Balance Cambiario es el menor ritmo de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Durante agosto, el BCRA compró U$S 768 millones en el mercado oficial de cambios, el menor monto mensual de 2026.

El ritmo de compras fue considerablemente menor al de los meses anteriores. En julio, el Central había adquirido U$S 2.163 millones; en junio, U$S 1.418 millones; en mayo, U$S 2.601 millones; y en abril, U$S 2.770 millones.

De esta manera, agosto combinó dos movimientos relevantes: una fuerte demanda de dólares por parte de las personas humanas y una menor capacidad del BCRA para absorber divisas en el mercado oficial.

Qué pasa con las reservas y la presión cambiaria

La dinámica cobra especial importancia de cara a los próximos meses por las necesidades de dólares que enfrenta el sector público. De acuerdo con el análisis de la consultora 1816, el Programa Financiero 2027 contempla una utilización de U$S 3.700 millones del saldo que tendría el Tesoro del programa financiero de 2026 y una compra de U$S 4.900 millones al BCRA.

A esto se sumarían los vencimientos de BOPREAL, que podrían alcanzar hasta U$S 4.000 millones bajo determinados supuestos. En ese escenario, la presión potencial sobre las reservas durante 2027 podría llegar a U$S 12.600 millones.

Si las condiciones del mercado no permiten al Gobierno conseguir los U$S 5.000 millones mediante emisiones de Bonares previstas para 2027, la presión sobre las reservas podría ser todavía mayor.

En ese contexto, la evolución de la compra de dólares de los ahorristas adquiere relevancia: cuanto más difícil resulte conseguir financiamiento externo, mayor será la importancia de las compras de divisas que el BCRA pueda realizar en el mercado oficial para recomponer sus reservas.

El dato de agosto deja así una señal más que preocupante para Luis Caputo y compañía: los ahorristas volvieron a demandar dólares con una intensidad que no se observaba desde fines de 2025, mientras que el Banco Central redujo de manera significativa su ritmo de compras. Y en año electoral, la demanda puede incrementarse mucho más.