Crisis financiera: el Gobierno enfrenta un nuevo vencimiento con el FMI por U$S 800 millones

Este viernes 25 de septiembre vence un compromiso de capital con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 800 millones, en un contexto en que el organismo lleva adelante la tercera revisión del acuerdo firmado con la Argentina.

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Para afrontar el pago, el Tesoro utilizaría los depósitos en dólares que mantiene en el Banco Central (BCRA). Según el último dato disponible, esos fondos alcanzaban los U$S 2.230 millones al 22 de septiembre.

Una de las incógnitas es si el FMI aprobará un nuevo desembolso por U$S 1.000 millones, que permitiría recomponer parcialmente las reservas luego del pago.

Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en moneda extranjera por U$S 3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026. El cálculo contempla compromisos con acreedores privados, el FMI, el Bopreal y otros organismos internacionales.

En septiembre, los vencimientos suman U$S 1.452 millones, de los cuales u$s800 millones corresponden al pago de capital al Fondo. Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son menores, aunque el total acumulado para los últimos cuatro meses del año se acerca a los U$S 4.000 millones.

Qué vencimientos de deuda tendrá la Argentina en 2027

El calendario de pagos será más exigente durante el próximo año. Según las proyecciones del FMI, los servicios de deuda en moneda extranjera alcanzarían los U$S 32.300 millones en 2027, frente a u$s24.800 millones previstos para 2026.

Del total estimado para 2027, unos U$S 25.000 millones corresponderían al Gobierno. Los pagos al FMI representarían alrededor de u$s7.800 millones, incluyendo U$S 4.400 millones de capital y U$S 3.400 millones de intereses.

El cronograma también contempla vencimientos con tenedores de bonos, otros organismos internacionales y obligaciones vinculadas al BCRA. La magnitud de los compromisos coloca la disponibilidad de dólares y las fuentes de financiamiento entre los principales aspectos a seguir durante los próximos meses.

En ese contexto, el desafío para el Tesoro será administrar los vencimientos de 2026 y, al mismo tiempo, avanzar en las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar el calendario de pagos de 2027. Todo en un año electoral.