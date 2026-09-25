Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 25 de septiembre

El dólar MEP, conocido como dólar bolsa, se actualiza este viernes, 25 de septiembre, en el mercado de bonos con una cotización de compra en $1544.6 y una venta en $1550.9, y registra una variación de 0,70%. La referencia del MEP surge de las operaciones con títulos públicos y su seguimiento marca la dinámica del dólar bolsa en la rueda financiera.