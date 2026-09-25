El presidente Javier Milei arriba al país este viernes tras su gira por Estados Unidos, un viaje que dejó más gestos simbólicos que resultados concretos: respaldo de Donald Trump, pero sin reunión bilateral; un acuerdo para movilizar USD 7.000 millones en infraestructura para Vaca Muerta y el litio; reuniones con Marco Rubio y Benjamin Netanyahu; la distinción Ohev Yisrael; y un discurso ante la ONU donde criticó al organismo y prometió no regular preventivamente la inteligencia artificial. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei vuelve de EE.UU. sin bilateral con Trump y con promesas de inversión
La gira profundizó el alineamiento con Washington e Israel. Hubo anuncios por USD 7.000 millones y un discurso ante la ONU donde reiteró su postura de desregulación total de la IA.
Hace 1 hora
Milei, entre risas: "Si me tuviera que comprar un auto, me gustaría tener el Cybertruck"
En Estados Unidos, el Presidente bromeó con que le gustaría tener ese auto de Tesla, "todo pintado de negro y un león dorado".
Desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei aseguró que, si tuviera que comprarse un auto nuevo, adquiriría el modelo Cybertruck de la marca Tesla. El auto es completamente eléctrico y llama la atención por su aspecto, que no pasa desapercibido.
Hace 1 hora
El modelo Milei: destrucción del entramado productivo, crisis de ingresos y pobreza
La pobreza subió cuatro puntos porcentuales durante el primer semestre del año. La crisis de ingresos afecta a trabajadores y sectores vulnerables. Los dólares de Vaca Muerta no derraman.
Durante el primer semestre de este año aumentó la pobreza, la indigencia, los ingresos se deterioraron aún más y la economía se encuentra en una virtual recesión. Para algunos sectores, la supuesta baja de la inflación es tan solo una quimera. El valor de las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia aumentaron más que el IPC general. De esta manera, la administración Milei se adentra en un terreno fangoso de cara a las próximas elecciones con un escenario de precariedad en los ingresos y cierto hastío social.
Hace 1 hora
Las consecuencias del ajuste: pobreza, abandono de los niños y caída en jubilaciones
El gobierno de Mlei desmanteló o recortó todos los programas destinados a la niñez y la adolescencia. Por primera vez en muchos años se registra una caída en la cobertura jubilatoria.
El aumento de la pobreza, indisimulable ya hasta para las distorsionadas estadísticas oficiales, se combina con el desguace de las políticas estatales destinadas a niños y adolescentes. Desde que asumió Javier Milei, todos los programas de asistencia a la infancia y a la juventud sufrieron recortes o fueron directamente desmantelados.
Hace 12 horas
El PRO y el Gobierno discuten el 2027 pero todavía están lejos de un acuerdo
“Estamos lejos del acuerdo electoral, están lejos las elecciones. Llegará después de una conversación mucho más profunda", fulminó al salir Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri. Las partes reconocen que existe una enorme distancia en el armado electoral.
Hace 13 horas
Milei se reunió con su "amigo" Netanyahu y le volvió a repetir su apoyo total
"Para mi, es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los líderes más grandes de toda la historia del mundo", le dijo el Presidente al primer ministro israelí, luego que lo elogiara. Sobre Netanyahu pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.
Hace 13 horas
El Indec confirmó la recesión y potenció la corrida financiera
Era por abajo. Los mejores 18 meses de Caputo se están convirtiendo en la pesadilla de la administración de Javier Milei. La salida de capitales dispara el Riesgo País y potencia la pérdida de valor de la capitalización bursátiles de las empresas. Los números del Indec confirman que la economía camina a la recesión técnica y acentúa los efectos negativos del contexto internacional.
Hace 14 horas
El Senado aprobó la eliminación del régimen de Zona Fría
El peronismo abandonó el recinto apenas empezó la sesión y criticó las actuales "tarifas dolarizadas" del gas y la luz.
Hace 15 horas
ATE anunció que el Gobierno reincoporará a los 12 trabajadores despedidos de Olivos
El sindicato de empleados estatales confirmó que los despedidos por Javier Milei de la Quinta de Olivos volverán a ser tomados por el Ejecutivo, aunque en otras tareas en Casa Rosada y en la oficina de Presidencia que está en microcentro.
Hace 15 horas
LLA aprobó la reforma del BCRA y la manda con cambios a Diputados
El oficialismo aprobó en general el texto que restringe las acciones de la entidad monetaria. Sin embargo, tuvo que ceder a pedidos de modificaciones de los aliados, que el peronismo aprovechó para usar los dos tercios y evitar que se cambien en su vuelta a la Cámara baja.
Hace 15 horas
La caída de la economía de julio fue la más grande sin devaluación en 20 años
El dato no contempla los datos de la pandemia de coronavirus. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la caída de la actividad económica con los dos partidos que la Selección Argentina jugó ese mes en el Mundial en días laborales.
Hace 15 horas
Provincia por provincia: dónde tienen mejor imagen Milei y Kicillof
A un año y un mes de las elecciones 2027, un estudio dio a conocer cuales son las provincias donde Milei y Kicillof tienen mejor apoyo.
Hace 16 horas
La actividad cayó 2,9% en julio y se descarta la meta de crecimiento de Milei
El EMAE registró una baja de 1,4% interanual y de 2,9% frente a junio. Industria y comercio volvieron a retroceder, mientras el Gobierno proyecta una expansión de 3% para 2026.
Hace 17 horas
Milei volvió a negar una recesión y se mostró "muy tranquilo" de cara a 2027
En un contexto atravesado por una crisis sin precedentes y pese a la contracción del 0,6% en el último trimestre, el Presidente defendió la marcha del plan oficial y minimizó los temores por la caída de la actividad.
Hace 17 horas
Karina Milei arma una mesa política VIP y la incluirá a Bullrich
La Secretaria General de Presidencia quiere contener a la senadora ante los rumores de ruptura y la hará partícipe de una mesa chica, aún má exclusiva de la actual. Cuanto más se acerca la campaña electoral, más crecen las tensiones dentro del Gobierno.