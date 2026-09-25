Milei vuelve de EE.UU. sin bilateral con Trump y con promesas de inversión

Durante el primer semestre de este año aumentó la pobreza, la indigencia, los ingresos se deterioraron aún más y la economía se encuentra en una virtual recesión. Para algunos sectores, la supuesta baja de la inflación es tan solo una quimera. El valor de las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia aumentaron más que el IPC general. De esta manera, la administración Milei se adentra en un terreno fangoso de cara a las próximas elecciones con un escenario de precariedad en los ingresos y cierto hastío social.