El análisis de Roberto Navarro: "Con esta crisis Milei pierde en primera vuelta"

La combinación de recesión, aumento de la pobreza y tensión en los mercados financieros abrió un nuevo escenario para el gobierno de Milei, que llega al último tramo de 2026 con el riesgo país nuevamente por encima de los 600 puntos, caída de bonos y acciones y nuevos datos oficiales que muestran un retroceso de la actividad económica. En ese contexto, el periodista y director de El Destape, Roberto Navarro, sostuvo que, si la situación mantiene esta trayectoria, el Presidente podría perder las elecciones de 2027 en primera vuelta.

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El diagnóstico fue planteado este viernes en El Destape Radio, donde Navarro vinculó el deterioro de los indicadores económicos con la evolución de las expectativas de los inversores y con las perspectivas electorales del oficialismo. "Estamos ante una crisis financiera", afirmó al analizar la suba del riesgo país y la caída de los activos argentinos, y sostuvo que la situación actual puede modificar las previsiones que hasta ahora ubicaban la elección presidencial en un escenario de segunda vuelta.

La tensión financiera se profundizó después de que el INDEC informara que la actividad económica cayó 2,9 por ciento en julio respecto de junio en términos desestacionalizados y 1,4 por ciento en la comparación interanual. El organismo también informó que la pobreza alcanzó al 32,3 por ciento de las personas durante el primer semestre de 2026, frente al 28,2 por ciento registrado en el segundo semestre de 2025.

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¿Cómo impacta la crisis financiera en la economía real de la Argentina?

Para Navarro, la particularidad del momento actual está en que la tensión financiera aparece después de varios meses de deterioro de variables vinculadas con la economía real. "Los problemas, bueno, todos los últimos datos económicos son desastrosos", afirmó durante la entrevista, y enumeró entre ellos la caída del nivel de actividad, el aumento de la pobreza, la reducción del empleo registrado y la menor inversión.

La interpretación de Navarro parte de que la situación económica ya no puede analizarse únicamente como un problema de actividad, ingresos o empleo, sino también como una cuestión financiera que puede retroalimentar el deterioro de la economía real. "Las crisis económicas derivan en crisis financieras porque vos entrás en un ritmo de cae la actividad, ajusto, cae la actividad de nuevo, ajusto", explicó.

Elecciones 2027: el escenario de primera vuelta que analiza el mercado financiero

Navarro planteó que el mercado estaría incorporando además una hipótesis política: que el oficialismo podría perder apoyo electoral a partir del deterioro de la situación económica. "Con esos datos el mercado ya se convenció de que Milei va a perder", sostuvo, aunque esa afirmación corresponde a su interpretación del comportamiento de los inversores y no a un resultado electoral.

Uno de los elementos que, según Navarro, diferencia el momento actual de otras etapas de tensión durante la gestión de Milei es la proximidad con el calendario electoral y la posibilidad de que una crisis financiera se desarrolle durante un período prolongado. "La diferencia con octubre del año pasado es que la crisis la tuvo 15 días antes de las elecciones", señaló. El periodista sostuvo que la combinación entre actividad económica, pobreza y mercado financiero puede generar un escenario distinto al que se proyectaba hasta hace pocas semanas. "Nosotros pensábamos que el gobierno iba a llegar a una lenta agonía y entonces iba a rasguñar 32, 33 puntos. Acá no, acá puede quedar abajo de 30", afirmó.

La referencia a una eventual pérdida de votos del oficialismo no implica, sin embargo, que exista actualmente un resultado electoral definido. De hecho, el propio Navarro reconoció durante la entrevista que una de las principales incógnitas es hacia dónde se trasladaría el eventual retroceso electoral de La Libertad Avanza. "El gran desafío es dónde van los votos que pierde el gobierno", planteó. En ese punto mencionó la posibilidad de que esos votos se distribuyan entre distintas alternativas políticas o incluso que no se traduzcan inmediatamente en un respaldo a la principal fuerza opositora.