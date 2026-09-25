Uno por uno: quiénes son los senadores patagónicos que votaron los cambios en Zona Fría

Pese al recinto semivacío por el retiro del peronismo del Senado, el oficialismo tuvo el apoyo de diversos aliados de distintas partes del país para reformar la Ley de Zona Fría y retrotraerla a parámetros del año 2002. La iniciativa del Gobierno de Javier Milei tuvo un respaldo clave de varias provincias patagónicas, donde más impactan las bajas temperaturas.

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Con 38 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, la reforma que reduce las zonas beneficiadas con subsidios a la tarifa de gas se convirtió en ley el jueves por la tarde. De esta manera, el Gobierno libertario retrotraerá el esquema a sus parámetros geográficos de 2002 y generar un ahorro fiscal estimado en 400 millones de dólares anuales.

Con la nueva normativa, el beneficio para las zonas incorporadas quedará limitado a criterios sociales y de ingresos. Solo podrán conservar la tarifa diferenciada las familias cuyos ingresos no superen el equivalente a tres canastas básicas, un monto apenas superior a los $4,7 millones. La Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe fueron unos de los principales beneficiados de la nueva normativa.

Cómo votó cada senador patagónico

Tras las tratativas lideradas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para negociar el acompañamiento de senadores, hubo legisladores de varias provincias del sur del país que apoyaron la iniciativa de recortar subsidios al gas. La mayoría de apoyos fueron de senadores libertarios, aunque también los hubo de partidos provinciales. Todo el bloque Justicialista se ausentó del recinto.

Con la ampliación de 2021, así había quedado la Zona Fría con descuentos en la tarifa de gas.

Votaron a favor

Nadia Judith Márquez, La Libertad Avanza, Neuquén.

Pablo Cervi, La Libertad Avanza, Neuquén.

Julieta Carroza, La Neuquinidad, Neuquén.

Enzo Paolo Fullone, La Libertad Avanza, Río Negro.

Edith Elizabeth Terenzi, Despierta Chubut, Chubut.

Andrea Marcela Cristina, PRO, Chubut.

Agustín Pedro Coto, La Libertad Avanza, Tierra del Fuego.

María Belén Monte de Oca, La Libertad Avanza, Tierra del Fuego.

Votaron en contra

José María Carambia, Moverse Santa Cruz, Santa Cruz.

Natalia Elena Gadano, Moverse Santa Cruz, Santa Cruz.

Estuvieron ausentes

Alicia Margarita Kirchner, Justicialista, Santa Cruz.

Cándida Cristina López, Justicialista, Tierra del Fuego.

Ana Inés Marks, Justicialista, Río Negro.

Martín Ignacio Soria, Justicialista, Río Negro.

Además, votaron a favor de la iniciativa los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR), el sanjuanino Bruno Olivera (LLA), los catamarqueños Flavio Flama (UCR) y Guillermo Andrada (Convicción), los puntanos Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta (ambos de LLA), la pampeana María Victoria Huala (PRO), los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (LLA los dos), el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) y los tres senadores de Salta Flavia Royón (Primero Los Salteños), María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán (LLA). Todos ellos no pertenecen a provincias patagónicas pero sí a distritos que estaban alcanzados por la extensión del régimen de 2021 y que ahora perderán el beneficio.

Cómo queda el mapa con la ley actual