Aprobaron Zona Fría: qué cambia en las tarifas de gas y a qué regiones afecta

Este jueves, el Senado aprobó el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría. Lo hizo con 38 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. Así, la reforma que reduce las zonas beneficiadas con subsidios a la tarifa de gas ya se convirtió en ley.

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El régimen de Zona Fría es un esquema que otorga subsidios de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas a usuarios de regiones con climas fríos en Argentina. Este aporte inició en 2002 para la Patagonia, Malargüe y la Puna, y luego fue ampliado en 2021, con la Ley 27.637, alcanzando a más de cuatro millones de hogares en todo el país.

Los cambios en las tarifas de gas y las regiones afectadas

Con la ley ya aprobada, el beneficio de subsidios a la tarifa de gas volverá a sus límites geográficos originales. Perderán el subsidio generalizado las áreas sumadas en 2021, ubicadas en la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Córdoba, San Luis, el sur de Santa Fe y gran parte de Mendoza. En esas zonas, el descuento quedará restringido únicamente a quienes cumplan los criterios del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En tanto, la Patagonia, Malargüe y la Puna mantendrán la cobertura, pero la bonificación cambiará de fórmula: ya no se aplicará sobre el total de la factura, sino solo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Este ajuste implicará que las boletas también suban en las provincias patagónicas, al quedar excluidos del descuento los costos de transporte y distribución. Asimismo, los usuarios dados de baja deberán seguir abonando el recargo del 7.5% destinado a sostener el Fondo Fiduciario.

Ciudad de Malargüe, Mendoza. (Crédito de foto: Municipalidad de Malargüe)

Por qué el Gobierno redujo el régimen de Zonas Frías

El Gobierno persiguió esta reforma con la mirada puesta en consolidar el superávit fiscal y reducir los desembolsos del Tesoro. Para conseguir los votos necesarios en la Cámara Alta, el Ejecutivo activó tratativas lideradas por el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien negoció el acompañamiento de senadores que responden a mandatarios provinciales. La estrategia oficial, exitosa en el resultado, apuntó a convencer a los gobernadores del Norte Grande, ofreciendo la creación de un esquema de "Zonas Cálidas" que subsidie la tarifa eléctrica durante los meses de verano en el noreste y noroeste argentinos, a cambio de apoyar el recorte del gas.

Mientras La Libertad Avanza argumentaba la necesidad de ordenar el sistema y terminar con asistencias no focalizadas, los bloques opositores y legisladores de provincias afectadas rechazan el proyecto por el impacto que sufrirá la economía de los sectores medios y de las pequeñas y medianas empresas del territorio nacional.