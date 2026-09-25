Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán en octubre un ingreso total de $505.748, compuesto por una jubilación de $435.748 y un bono extraordinario de $70.000 que abona la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). Sin embargo, dicho bono se encuentra congelado desde marzo de 2024. El haber, en cambio, volverá a actualizarse de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (fue de 1,7% en agosto, según el INDEC), por lo que la distancia entre ambos componentes se amplía cada mes.

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El resultado es una pérdida creciente para quienes dependen del refuerzo para completar sus ingresos. De acuerdo con el cálculo que realizó El Destape en base a la inflación acumulada, actualizar el bono de $70.000 con el mismo índice del haber mínimo desde el momento en que quedó congelado, el bono refuerzo debería ubicarse en octubre en $226.903. En ese escenario, un jubilado de la mínima recibiría $662.651, es decir, $156.903 más que los $505.748 que cobrará con el esquema vigente.

La diferencia no se explica por la movilidad de octubre en sí misma, sino por el tratamiento que el gobierno de Milei le dio al bono desde marzo de 2024. Mientras la jubilación mínima pasó de $134.445 en aquel momento a $435.748 para octubre de 2026, el refuerzo permaneció nominalmente en $70.000. El bono que inicialmente representaba una parte relevante del ingreso total fue perdiendo peso dentro de la prestación a medida que el haber continuó actualizándose.

Aumentos para jubilados en octubre: cómo quedan los montos

La ANSES estableció para octubre un haber mínimo garantizado de $435.748,51, frente a los $428.633,20 de septiembre. La suba es de 1,66% y se aplica en función del mecanismo de movilidad previsional vigente desde 2024. En agosto, el IPC nacional había registrado una variación mensual de 1,7%, dato que sirve como referencia para la actualización previsional de octubre.

Con el bono de $70.000, el ingreso total de quienes cobran la mínima llegará a $505.748,51. La diferencia entre septiembre y octubre será de $7.115,31, de modo que el incremento del ingreso total será de aproximadamente 1,43%, por debajo de la inflación de agosto informada por el INDEC.

La situación se repite en otras prestaciones destinadas a adultos mayores con ingresos bajos. La PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo, llegará en octubre a $348.598,80 y, con el bono completo, alcanzará $418.598,80. En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez y vejez, el haber será de $305.023,95 y el ingreso con el refuerzo llegará a $375.023,95.

El decreto que dispuso el bono para septiembre de 2026 estableció nuevamente un monto máximo de $70.000 y definió que la ayuda económica previsional se otorgaría a determinados beneficiarios cuyos haberes se encontraran dentro de los parámetros establecidos por la norma. El texto también establece que el bono no es computable para otros conceptos previsionales. La decisión de mantener el refuerzo como un monto separado del haber genera una diferencia respecto del mecanismo de movilidad.

El haber previsional se actualiza automáticamente todos los meses, mientras que el bono necesita una nueva decisión del Poder Ejecutivo para modificar su valor. En consecuencia, aunque el Gobierno aplique una fórmula de actualización mensual sobre la jubilación, una parte del ingreso de los beneficiarios de menores haberes queda fuera de esa actualización.

El bono refuerzo: de $70.000 a $226.903

El efecto acumulado puede observarse al comparar el bono con la evolución que tuvo la jubilación mínima desde marzo de 2024. En aquel momento, la ANSES había fijado el haber mínimo en $134.445,30 y el Gobierno otorgó un bono de $70.000. Con ambos componentes, el ingreso de un jubilado de la mínima llegaba a $204.445,30. El bono representaba entonces aproximadamente 52% del haber previsional y cerca de 34% del ingreso total. Para octubre de 2026, los $70.000 equivalen a alrededor de 16% del haber mínimo y a 14% del ingreso total.

La comparación propuesta para octubre permite llevar esa evolución a valores concretos. Si los $70.000 hubieran sido actualizados en la misma proporción que el haber mínimo desde marzo de 2024, el refuerzo alcanzaría $226.903. Frente a los $70.000 efectivamente vigentes, la diferencia sería de $156.903 por mes. Bajo ese supuesto, el ingreso de un jubilado de la mínima pasaría de los $505.748 previstos para octubre a $662.651. La diferencia entre ambos ingresos coincide con la pérdida derivada exclusivamente del congelamiento del bono, sin considerar otras diferencias vinculadas con la evolución de los precios, el tratamiento del aguinaldo o los gastos específicos de los adultos mayores.

El cálculo también muestra que el problema no reside únicamente en cuánto aumenta la jubilación cada mes, sino en qué proporción del ingreso queda alcanzada por la movilidad. A medida que el bono pierde peso, el aumento aplicado al haber tiene un efecto menor sobre el ingreso total de quienes reciben el refuerzo, porque una parte fija de la prestación permanece congelada.