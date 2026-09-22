La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana, del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, con el calendario de pagos de distintas prestaciones. Jubilados que no cobran las mínimas, pensionados y titulares de asignaciones podrán acceder al dinero de acuerdo con la terminación de su DNI y el beneficio que reciben. Las prestaciones reciben este mes un aumento del 2,11% calculado sobre la inflación de julio, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.

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Jubilaciones y pensiones: cuándo se cobra

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, el calendario de esta semana comenzó este martes 22, destinado a documentos terminados en 0 y 1. El miércoles 23 será el turno de los DNI finalizados en 2 y 3, mientras que el jueves 24 cobrarán quienes tengan terminaciones 4 y 5. El viernes 25 corresponde a los documentos terminados en 6 y 7.

ANSES: quiénes cobran durante esta semana

El cronograma previsto para estos días contempla el pago de jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo. También continúa el esquema correspondiente a otras prestaciones administradas por el organismo previsional.

En septiembre, las prestaciones sociales recibieron una actualización del 2,11%. El porcentaje se determinó a partir de la variación de precios registrada en julio, que fue del 2,1%. Para calcular los aumentos mensuales se consideran los porcentajes de inflación expresados con dos decimales.

AUH y Asignación por Embarazo

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo también tienen pagos previstos durante esta semana. En ambos casos, el lunes 21 de septiembre corresponde a los titulares cuyo DNI finaliza en 9.

Los jubilados cobran de acuerdo con el monto de sus haberes.

El calendario de la Asignación por Embarazo se extiende durante tres jornadas. Las personas con documentos terminados en 7 cobran el 21 de septiembre; las terminaciones en 8, el martes 22; y las terminadas en 9, el miércoles 23.

Qué pasa con las otras asignaciones

La Asignación por Maternidad se abona durante el primer día establecido en el calendario de pagos, sin importar la terminación del documento.

Por otro lado, las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción tienen un período de cobro que se extiende del 11 de agosto al 11 de septiembre para todas las terminaciones de DNI. En el caso de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, el período informado va del 8 de septiembre al 9 de octubre.

¿Cómo consultar cuándo cobrás en ANSES?

Para verificar si tenés un pago disponible, podés ingresar a la página de ANSES y completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL. Después hay que seleccionar la opción de consulta. Si corresponde un cobro, el sistema informa la fecha y el lugar donde se puede retirar o recibir la prestación.

También es posible gestionar el medio de cobro desde Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. La modificación queda vigente a partir de los 60 días posteriores a la solicitud.