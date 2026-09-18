El Ministerio de Capital Humano, junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ratificó la continuidad de la convocatoria del programa de asistencia económica para la capacitación laboral. La medida busca incentivar la inserción en el mercado de trabajo mediante un esquema de cobros mensuales.

{{{htmlAmp}}}

¿Qué es la línea Progresar Trabajo y a quiénes está dirigida?

La prestación está destinada de manera exclusiva a jóvenes que buscan formarse en oficios de rápida salida laboral mediante cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). La iniciativa respalda económicamente a las personas que se encuentran fuera del circuito laboral formal mientras acreditan su regularidad académica.

A diferencia de las líneas Obligatoria y Superior que ya cerraron su convocatoria anual, la opción de Formación Profesional permanecerá con el registro habilitado en la plataforma oficial hasta el próximo 27 de noviembre. Todavía tenés tiempo para anotarte.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para cobrar la beca?

Para solicitar el beneficio y acceder al cobro de las cuotas mensuales, los aspirantes deben certificar varias condiciones administrativas y socioeconómicas. La nacionalidad y residencia es la primera: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con un mínimo de 2 años de residencia legal comprobable en el país.

El rango de edad también importa: tener entre 18 y 24 años cumplidos, extendiéndose el límite tope hasta los 40 años para personas que no posean un empleo formal registrado. Además, el conjunto de ingresos del titular y su grupo familiar no debe superar la suma equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Por último, es obligatorio poseer una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual oficial a nombre del solicitante para la acreditación directa de los fondos. Sin este requisito, no se puede completar el trámite.

¿Cuánto dinero cobrás por mes y cómo se liquida el monto?

La asignación económica de la línea Progresar Trabajo no contempla actualizaciones automáticas por movilidad inflacionaria y fija su valor en $35.000 brutos por mes durante la extensión del curso realizado. El desglose de liquidación de bolsillo se aplica según el historial del beneficiario en el sistema.

Los beneficiarios que ingresan por primera vez percibirán un cobro neto en mano de $28.000 mensuales tras la retención del 20%, mientras que los estudiantes avanzados o que completen la acreditación escolar accederán al pago bruto total de $35.000 por mes. El monto acumulado retenido se liquida en un único pago anual de $84.000 al certificar la aprobación de la capacitación.

Así, el monto total consolidado puede alcanzar un acumulado anual de hasta $420.000 por el ciclo formativo completo. Un incentivo considerable para quienes apuestan a capacitarse.

El paso a paso para anotarte en la plataforma oficial para cobrar hasta $420.000

La inscripción al programa se realiza de forma 100% virtual, gratuita y sin gestores intermediarios a través de los canales digitales de la administración pública. El primer paso es ingresar a la plataforma de Mi Argentina con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

La inscripción cierra el 27 de noviembre de 2026.

Después, tenés que seleccionar el apartado Becas Progresar y optar por la línea Progresar Trabajo. Luego, completá el formulario de datos personales y respondé la encuesta socioeconómica exigida por el sistema. A continuación, confirmá la institución y el curso de formación profesional en el que te encontrás matriculado.

Finalmente, consultá el resultado de la solicitud en la misma web una vez que el organismo valide la información académica con el instituto educativo. Todo el proceso se hace desde tu casa, sin filas ni trámites presenciales.

Cómo verificar las fechas de cobro asignadas en septiembre de 2026

Para consultar las fechas de cobro, tenés que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Después, accedé al menú Cobros y hacé clic en Fecha y lugar de cobro. Ahí podés verificar el estado de cuenta y la acreditación del haber mensual en la cuenta bancaria informada.