Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra en septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a septiembre de 2026, destinada a trabajadores que perdieron su puesto laboral por causas contempladas en la normativa.

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Este mes se actualizaron los montos mínimos y máximos de la asistencia como consecuencia del incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Además del pago mensual, el beneficio permite mantener determinadas coberturas mientras la persona permanece desempleada.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en septiembre 2026

Durante septiembre, la Prestación por Desempleo de ANSES tiene un monto mínimo de $191.800 y un máximo de $383.800. Sin embargo, esto no significa que todos los beneficiarios cobren el mismo importe. El monto se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración normal y habitual que el trabajador haya percibido durante los últimos seis meses de actividad laboral registrada.

A partir de ese cálculo se aplican los límites establecidos para el período. Por lo tanto, el pago no puede ser inferior al piso de $191.800 ni superar el máximo de $383.800 durante septiembre.

Prestación por Desempleo: cuándo se cobra

Qué incluye la Prestación por Desempleo de ANSES

El beneficio no se limita a la transferencia mensual. Durante el período en el que se cobra la prestación, el esquema también contempla la continuidad de las asignaciones familiares correspondientes y el mantenimiento de la obra social. Además, el período durante el cual se recibe la asistencia se computa como tiempo de servicio a los efectos de una futura jubilación.

La prestación está dirigida a trabajadores que hayan perdido involuntariamente su empleo. Entre las situaciones contempladas se encuentran el despido sin justa causa, la finalización de un contrato por tiempo determinado, la quiebra del empleador y determinados acuerdos de desvinculación realizados bajo las condiciones previstas por la normativa.

Monto a cobrar prestación por desempleo

Cuáles son los requisitos para cobrar el Desempleo

Los trabajadores permanentes comprendidos en el régimen general deben acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la finalización de la relación laboral. Para los trabajadores eventuales o de temporada se exige un mínimo de 12 meses de actividad durante los últimos tres años y más de 90 días trabajados en el año inmediatamente anterior al cese.

La cantidad de cuotas que paga ANSES depende de los aportes acumulados:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 meses de prestación.

Entre 12 y 23 meses: 4 meses.

Entre 24 y 35 meses: 8 meses.

Tres años o más: 12 meses.

En tanto, los beneficiarios desempleados mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de seis meses adicionales.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en septiembre 2026

ANSES realizará los pagos del Plan 1 durante la última semana de septiembre. El cronograma se organiza según la terminación del DNI: