La iniciativa reunirá a más de 30 empresas líderes del sector privado con estudiantes y graduados para ofrecer oportunidades laborales, entrevistas en vivo y espacios de networking

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará adelante este jueves 17 de septiembre una nueva edición de la ECON EMPLEO 2026. Bajo el lema "Conectando talento, construyendo futuro", la iniciativa reunirá a más de 30 empresas líderes del sector privado con estudiantes y graduados para ofrecer oportunidades laborales, entrevistas en vivo y espacios de networking.

{{{htmlAmp}}}

El encuentro se desarrollará de 12:00 a 19:00 horas en la sede del Edificio Anexo de la facultad (Uriburu 781, CABA). La actividad es impulsada por el Centro de Desarrollo Empresarial UBA Económicas, el Centro de Estudiantes y la Secretaría de Graduados, con el objetivo de promover la inserción profesional de los jóvenes.

"ECON EMPLEO es el puente que conecta la formación que reciben nuestros estudiantes con las oportunidades reales que ofrece el mercado. En este encuentro cara a cara se generan vínculos genuinos entre las empresas y nuestros futuros graduados", destacó Gabriela Russo, Directora del Centro de Desarrollo Empresarial.

¿Qué empresas participan de la ECON EMPLEO 2026?

La jornada contará con un Recruiting Day exclusivo a cargo de la firma KPMG, además de la participación de main sponsors de primer nivel como Banco Patagonia, Banco Macro, EY, OSDEPYM, PwC y SMS Buenos Aires.

Asimismo, dirán presente destacadas corporaciones multinacionales y firmas nacionales como Accenture, Cervecería y Maltería Quilmes, Chevron, Deloitte, Grant Thornton, Loma Negra, Swiss Medical, CUI, Addoc, Assurant, Banco Galicia, Grupo GNP, GS1 Argentina, La Vista Casal, LisickiLitvin&Abelovich, Russell Bedford, WNS y HLB Della Rocca Piazza Almarza, entre otras.

Actividades, charlas y entrevistas en vivo

A lo largo de la tarde, los asistentes podrán sumarse a múltiples actividades presenciales diseñadas para potenciar el currículum y comprender las nuevas demandas del mercado de trabajo:

Feria de stands: De 12:00 a 19:00 hs en el Salón de Actos del Edificio Anexo.

Entrevistas grupales e individuales: Espacios acondicionados para postulaciones directas con reclutadores.

Recruiting Day con KPMG: Un espacio continuo de evaluación y selección presencial.

Paneles sobre Inteligencia Artificial y empleo: Disertaciones orientadas al uso de IA en la búsqueda laboral, marca personal y empleabilidad.

Cronograma completo de charlas y talleres