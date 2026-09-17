La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará adelante este jueves 17 de septiembre una nueva edición de la ECON EMPLEO 2026. Bajo el lema "Conectando talento, construyendo futuro", la iniciativa reunirá a más de 30 empresas líderes del sector privado con estudiantes y graduados para ofrecer oportunidades laborales, entrevistas en vivo y espacios de networking.
El encuentro se desarrollará de 12:00 a 19:00 horas en la sede del Edificio Anexo de la facultad (Uriburu 781, CABA). La actividad es impulsada por el Centro de Desarrollo Empresarial UBA Económicas, el Centro de Estudiantes y la Secretaría de Graduados, con el objetivo de promover la inserción profesional de los jóvenes.
"ECON EMPLEO es el puente que conecta la formación que reciben nuestros estudiantes con las oportunidades reales que ofrece el mercado. En este encuentro cara a cara se generan vínculos genuinos entre las empresas y nuestros futuros graduados", destacó Gabriela Russo, Directora del Centro de Desarrollo Empresarial.
¿Qué empresas participan de la ECON EMPLEO 2026?
La jornada contará con un Recruiting Day exclusivo a cargo de la firma KPMG, además de la participación de main sponsors de primer nivel como Banco Patagonia, Banco Macro, EY, OSDEPYM, PwC y SMS Buenos Aires.
Asimismo, dirán presente destacadas corporaciones multinacionales y firmas nacionales como Accenture, Cervecería y Maltería Quilmes, Chevron, Deloitte, Grant Thornton, Loma Negra, Swiss Medical, CUI, Addoc, Assurant, Banco Galicia, Grupo GNP, GS1 Argentina, La Vista Casal, LisickiLitvin&Abelovich, Russell Bedford, WNS y HLB Della Rocca Piazza Almarza, entre otras.
Actividades, charlas y entrevistas en vivo
A lo largo de la tarde, los asistentes podrán sumarse a múltiples actividades presenciales diseñadas para potenciar el currículum y comprender las nuevas demandas del mercado de trabajo:
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Feria de stands: De 12:00 a 19:00 hs en el Salón de Actos del Edificio Anexo.
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Entrevistas grupales e individuales: Espacios acondicionados para postulaciones directas con reclutadores.
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Recruiting Day con KPMG: Un espacio continuo de evaluación y selección presencial.
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Paneles sobre Inteligencia Artificial y empleo: Disertaciones orientadas al uso de IA en la búsqueda laboral, marca personal y empleabilidad.
Cronograma completo de charlas y talleres
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13:00 hs - "De invisible a elegible: cómo destacar en el mercado laboral" (Salón de Actos, 2º piso Edificio Histórico) - A cargo de Sofijobs, especialista en empleabilidad.
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13:00 hs - "Claves de orientación vocacional - Conocerte para elegir mejor" (Aula 410, Edificio Anexo) - Lic. Viviana Sánchez Negrette (UBA Económicas).
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14:00 hs - "Tu talento comercial en Banco Patagonia" (Salón de Actos, 2º piso Edificio Histórico) - Agustina Seijas y Natalia Daguerre.
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14:00 hs - "Visión del impacto de IA en las organizaciones" (Aula 410, Edificio Anexo) - Nicolás García Aramouni (Accenture).
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14:00 hs - "Simulador de entrevistas laborales en inglés" (Aula 412, Edificio Anexo) - Cristian Ferrín (CUI).
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15:00 hs - "Conversatorio abierto con EY sobre búsqueda laboral, trabajo y futuro" (Salón de Actos, 2º piso Edificio Histórico) - Natalia Scquizzato, Adrián Pesyk y Natalia Maresco; modera Roberto Mazza.
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15:00 hs - "Charla informativa sobre Intercambio Académico Internacional" (Aula 410, Edificio Anexo) - Mariana Alvarez.
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16:00 hs - "Talento Joven en el nuevo mercado laboral" (Salón de Actos, 2º piso Edificio Histórico) - Analía Tarasiewicz y Hernán Gómez.
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16:00 hs - "Jugá en Primera: Conocé la Estrategia de Banco Macro" (Aula 410, Edificio Anexo) - Leonardo Sotomayor, Paula Dudesek y Luciana Gattellari.
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16:00 hs - "Guía para la búsqueda de salida laboral deseada - Axoft" (Aula 412, Edificio Anexo).
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17:00 hs - "¿Cómo se llega a CFO? Claves para navegar tus primeros pasos" (Salón de Actos, 2º piso Edificio Histórico) - Hernán Giacoboni (FedEx).
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17:00 hs - "Potenciá tu búsqueda laboral con IA: CV, ATS y prompts que funcionan" (Aula 410, Edificio Anexo) - María Belén Ferrero Scordo (PwC).
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18:00 hs - "El profesional aumentado por IA: habilidades para la era digital" (Salón de Actos, 2º piso Edificio Histórico) - Agustín Coll (Aumenta AI / UBA).
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18:00 hs - "La transformación en el mundo del trabajo y su marco impositivo" (Aula 410, Edificio Anexo) - Federico Meca (OSDEPYM).
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19:00 hs - "El presente del trabajo: qué va a pasar con el empleo" (Salón de Actos, 2º piso Edificio Histórico) - Alan Goskiler (de/Recruiters); modera Agustín Coll.