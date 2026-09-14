La Universidad de Buenos Aires (UBA) brindará atención médica gratuita este martes frente al Ministerio de Economía, ubicado en frente de Plaza de Mayo, en medio de una jornada de visibilización para exigir que la Justicia haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que reclaman las instituciones de todo el país.

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Además demandan que el Gobierno de Javier Milei acate los fallos. "Esta es una Ley necesaria en la Argentina de hoy, pero que por sobre todo nos va a permitir construir un país con desarrollo, ciencia, educación y futuro", sostuvo Emiliano Cagnacci, docente UBA y Secretario General de Aduba.

La UBA también ofrecerá actividades académicas y científicas, que junto a las de Salud, se realizarán entre las 8 de la mañana y la medianoche. En tanto, las clases magistrales comenzarán a partir de la 9 a cargo de la Facultad de Odontología.

¿Qué atención médica dará la UBA en Plaza de Mayo el 15 de septiembre?

El público en general podrá acceder a consultas gratuitas de especialidades como odontología, óptica, veterinaria, clínica médica; asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica. A su vez, los 13 decanos de las distintas facultades dictarán clases magistrales abiertas.

En paralelo se montarán instalaciones para mostrar proyectos de investigación y desarrollo científico/tecnológico como un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la UBA. De esta manera, apuntan a que la ciudadanía se interiorice sobre el "valor tangible y concreto del presupuesto universitario en la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica pública y de excelencia".

Por otro lado, la Universidad de Buenos Aires informó que durante la jornada de visibilización las distintas facultades permanecerán abiertas con dictado de clases de manera habitual.

Todas las clases magistrales que dictará la UBA

El dictado de clases magistrales iniciará con Prevención de caries y cómo actuar ante un traumatismo dental a cargo de la Facultad de Odontología a las 9 de la mañana. A las 10.30 seguirá Ciencias Exactas y Naturales con ¿Qué pierde Argentina cuando se ajusta la ciencia?

A las 11, la Facultad de Ingeniería dictará la clase magistral Tendencias en la industria espacial, aplicaciones actuales y futuras y a las 11:30 Farmacia y Bioquímica hará lo mismo con El asesino invisible: cómo la contaminación ambiental afecta nuestra salud.

La clase magistral de las 12 estará a cargo de la Facultad de Medicina que disertará sobre Caída de los proyectos de alto impacto social y a las 12:30, Derecho expondrá Defender derechos también es cumplir la ley: Constitución, universidad y financiamiento universitario.

Pasado el mediodía, el cronograma de clases magistrales será el siguiente: