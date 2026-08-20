Mientras cada día cierran empresas ante la falta de consumo y crece la cantidad de desempleados en el país, unas 10.000 personas se anotaron para participar por uno de 600 puestos de trabajo ofrecidos este jueves en la Expo Empleo Barrial, en Caballito. La convocatoria, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ofreció empleos en empresas de distintos rubros, con ofertas para jóvenes y adultos de más de 40 años.

Durante toda la mañana, miles de personas hicieron una fila en las afueras del Club Ferro Carril Oeste, en Avellaneda 1240, el sitio elegido por la Secretaría de Trabajo porteña para montar una nueva edición de Expo Empleo Barrial. "Hace dos años estoy buscando. Yo no soy exquisita, busco de maestranza, mucama, y no te llaman, no hay trabajo. Mandé 330 currículums", dijo a C5N una joven que aguardaba en la fila.

Su situación se repitió con otras personas que llegaron a primera hora a Caballito con su CV en mano. "Viniendo temprano por ahí se puede dialogar con recursos humanos y tener una posibilidad", dijo otro joven que hace varios meses busca trabajo. Según contó, lo despidieron "sin causa" de su puesto de transportista porque en su empresa "bajó la actividad".

Algunas de las empresas que ofrecen los 600 puestos de trabajo son Computrabajo, Arcos Dorados, Contenedores Hugo, Kansas, Cuesta Blanca, CAT Technologies, Adecco, Deheza, entre otras. De todos estos trabajos, la mitad están destinados a personas de todas las edades, pero una gran cantidad está orientada a personas de más de 45 años.

Los bajos salarios, uno de los problemas

Consultado sobre los salarios de los empleos, un aspirante de unos 40 años del rubro cocina se quejó del poco monto que se ofrece. "Actualmente tendríamos que estar hablando de $1.800.000 o $2.000.000, pero no están pagando eso. Algo básico, están pagando $1.200.000 o $1.500.000", apuntó.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y abril de 2026 dejaron de existir 28.262 empleadores registrados, mientras que en el mismo período se perdieron 341.396 puestos de trabajo formales.

Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la informalidad laboral al cierre del primer trimestre del año era del 44,2% y 3 de cada 10 desocupados hace un año que están buscando empleo y no logran conseguirlo.