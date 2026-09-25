PAMI cambia el límite de ingresos para acceder a medicamentos gratis

PAMI actualizará en octubre de 2026 el tope de ingresos para acceder al subsidio social de medicamentos gratis, elevando el límite a $653.622,77 (equivalente a 1,5 jubilaciones mínimas). La medida busca adecuar el beneficio previsional, aunque se mantienen estrictos requisitos patrimoniales y de grupo familiar.

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¿Cuál será el nuevo límite de ingresos de PAMI?

El límite para acceder al beneficio se calcula tomando como referencia una vez y media la jubilación mínima. Con el haber previsional de octubre proyectado en $435.748,51, el ingreso máximo para solicitar la cobertura llegaría a $653.622,77 mensuales.

Para los hogares donde el afiliado o una persona conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el parámetro es más amplio. En esos casos, la referencia equivale a tres haberes mínimos y alcanzaría los $1.307.245,53.

El nuevo valor surge de la actualización del haber mínimo previsional. Los importes mencionados todavía deben quedar formalizados por ANSES, de acuerdo con la información difundida sobre el próximo ajuste.

¿Qué requisitos hay que cumplir para recibir medicamentos gratis?

El ingreso mensual no es el único aspecto que PAMI tiene en cuenta. Para acceder al subsidio social, el afiliado tampoco puede estar afiliado a una empresa de medicina prepaga ni ser propietario de más de un inmueble.

Además, existen restricciones vinculadas con determinados bienes. Entre ellas aparecen las aeronaves, embarcaciones de lujo y activos societarios que permitan acreditar una capacidad económica considerada suficiente.

También se contempla la antigüedad de los vehículos. La condición alcanza a quienes tengan automóviles con menos de diez años, aunque existe una excepción cuando el afiliado o alguien de su grupo conviviente posee CUD.

Los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur están exceptuados de estos requisitos. De todas maneras, deben iniciar el trámite correspondiente para solicitar la cobertura.

¿Cómo solicitar los medicamentos sin cargo?

La gestión puede realizarse por internet o presencialmente en una agencia de PAMI. Entre la documentación requerida figuran el DNI, la credencial de afiliación, el último recibo de cobro, una orden médica y la declaración jurada.

Existe una vía excepcional para quienes superen el límite establecido.

La receta electrónica debe ser emitida por un profesional del sistema y contener el diagnóstico que justifica el tratamiento. Si el afiliado necesita más de cuatro medicamentos, PAMI puede pedir documentación adicional, como un formulario firmado por el médico y estudios que respalden la indicación. El trámite puede ser realizado por el propio titular, un apoderado o un familiar, según corresponda.

¡Qué pasa si superás el límite de ingresos?

Existe una alternativa para quienes exceden el límite económico establecido o tienen una empresa de medicina prepaga. En determinadas situaciones, pueden solicitar una reconsideración si el costo de sus medicamentos representa al menos el 15% de su ingreso previsional mensual.

Para evaluar estos casos, PAMI puede solicitar un informe social, una evaluación de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. La aprobación, por lo tanto, depende del análisis de la situación particular.

Por otra parte, este subsidio no debe confundirse con las coberturas específicas destinadas a tratamientos como diabetes, oncología, VIH, hepatitis, trasplantes o hemofilia, que tienen sus propios circuitos dentro de PAMI.