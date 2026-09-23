El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) estableció que las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) para pañales e insumos vigentes desde marzo de 2026 tienen una validez de 90 días. Los afiliados deberán renovar la prescripción con su médico de cabecera cada tres meses para mantener la entrega a domicilio o en residencias.

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¿Cuánto tiempo dura la orden médica de PAMI?

Las personas afiliadas que tengan una Orden Médica Electrónica emitida o renovada desde el 1° de marzo de 2026 deberán gestionar una nueva prescripción cada tres meses. Para hacerlo, tendrán que comunicarse con su médico de cabecera antes de que finalice el período de vigencia de la orden vigente.

El cambio no modifica automáticamente las órdenes emitidas con anterioridad a esa fecha. Las prescripciones confeccionadas o renovadas antes del 1° de marzo de 2026 mantienen la vigencia que tenían originalmente, hasta llegar a la fecha de vencimiento establecida.

Una vez que esa orden caduque y se genere una nueva, comenzará a aplicarse el esquema de renovación trimestral. De esta manera, la fecha de emisión o renovación de la prescripción es el punto que determina qué régimen de vigencia corresponde en cada caso.

¿Qué cantidad de pañales puede recibir cada afiliado?

En cuanto a la cantidad de insumos, PAMI mantiene para cada beneficiario el mismo número de unidades que tenía autorizado para retirar anteriormente mediante el sistema de entrega por farmacia.

Esto significa que el cambio en la modalidad de distribución no implica, por sí mismo, una modificación del cupo asignado. Si una persona necesita aumentar la cantidad autorizada, deberá contar con una autorización especial para acceder a una ampliación.

¿Cómo es la entrega de pañales a domicilio?

La distribución en domicilios particulares puede ser recibida por cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en la vivienda al momento de la visita. Si no hay nadie disponible para recibir los productos, la empresa encargada de la entrega dejará una notificación y realizará un segundo intento.

La entrega a domicilio la puede recibir cualquier mayor de 18 años.

Cuando tampoco sea posible concretar la entrega durante esa segunda visita, se dejará otro aviso con la información correspondiente al punto de retiro asignado. Los pañales permanecerán allí durante siete días corridos para que puedan ser retirados.

¿Qué pasa en las residencias de larga estancia?

La modalidad depende del tipo de residencia en la que viva la persona afiliada. En los hogares de larga estadía que forman parte de la red propia de PAMI, la institución se encarga directamente del suministro de pañales y apósitos.

En cambio, quienes viven en residencias privadas o establecimientos que no pertenecen a PAMI reciben los insumos mediante el mismo sistema previsto para los domicilios particulares. En esos casos, la entrega se realiza en la dirección que figura registrada.

¿Cómo modificar el domicilio de entrega?

Si el afiliado cambió de domicilio, puede actualizar la dirección registrada desde la aplicación Mi PAMI, ingresando a la sección "Mi Perfil". Para que el cambio coincida con la documentación médica, el domicilio indicado en la orden deberá ser verificado por el médico de cabecera.

Ante problemas con los productos o si la entrega no se concreta, los reclamos pueden realizarse mediante los canales oficiales de PAMI o a través de la línea telefónica 138. En esos casos, la reposición de los insumos se efectúa en un plazo de hasta siete días hábiles.