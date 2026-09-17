Los afiliados de PAMI que no reúnan los requisitos socioeconómicos para medicamentos al 100% pueden solicitar una cobertura por vía de reconsideración. Este trámite excepcional aplica cuando el costo total de la medicación prescripta sea igual o superior al 15% del ingreso previsional mensual del jubilado o pensionado.

{{{htmlAmp}}}

¿Qué pasa si no cumplís con los requisitos de PAMI?

El subsidio social para medicamentos está destinado a afiliados que, por su situación económica, no pueden afrontar el costo de los tratamientos con el descuento habitual. Para acceder, deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con sus ingresos, patrimonio, vehículo y cobertura de medicina prepaga.

Sin embargo, PAMI contempla una vía diferente para quienes no cumplen con los requisitos de ingresos y de afiliación a una prepaga. En esos casos, hay una condición económica que puede permitir solicitar igualmente la cobertura total de los medicamentos.

El punto central es cuánto representa el tratamiento para el ingreso del afiliado. Si el costo de los medicamentos indicados es igual o superior al 15% de su ingreso previsional mensual, puede solicitar la cobertura del 100% por razones sociales mediante un mecanismo de vía de reconsideración.

¿Qué documentación exige PAMI para iniciar la reconsideración médica?

Para analizar estas situaciones, PAMI puede solicitar documentación adicional que permita evaluar la situación social y sanitaria del afiliado. Entre los elementos requeridos se encuentran un informe social y una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria.

También se solicita una revalidación médica. De esta manera, la evaluación contempla tanto la situación social como la necesidad de continuar con el tratamiento indicado.

Esta posibilidad no significa que la cobertura se otorgue automáticamente. Se trata de un mecanismo de reconsideración que permite presentar el caso cuando no se cumplen los puntos vinculados con los ingresos y la medicina prepaga, pero el costo del tratamiento alcanza el porcentaje establecido.

La solicitud requiere documentación social y una evaluación médica adicional.

Qué pasa si necesitás más de seis medicamentos

La cantidad de medicamentos también modifica el circuito de aprobación. Cuando el afiliado necesita más de seis medicamentos, la solicitud queda sujeta a la evaluación del Nivel Central de PAMI debido a la polimedicación.

El trámite puede iniciarse a través de la web del organismo o de manera presencial en la Agencia o Unidad de Gestión Local (UGL), llevando la documentación correspondiente. La solicitud es evaluada por la UGL y luego elevada a Nivel Central para su autorización.

En estos casos, el afiliado debe presentar el DNI, la credencial de afiliación y las recetas electrónicas de los medicamentos solicitados. Las recetas tienen que haber sido emitidas por médicos integrantes del Sistema PAMI e incluir el diagnóstico que origina la prestación.

Además, se requiere el formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a cuatro medicamentos, con firma y sello del médico tratante. También deben incorporarse los informes de estudios que respalden los diagnósticos informados.

Quién puede presentar la solicitud

El trámite no tiene que ser realizado necesariamente por el afiliado. PAMI permite que la gestión sea iniciada por la propia persona, su apoderado o un familiar.

Una vez autorizado el expediente, la medicación puede retirarse en la farmacia presentando la receta correspondiente. En cuanto a la renovación, no es necesario realizar nuevamente la gestión mientras el afiliado continúe cumpliendo las condiciones previstas para el subsidio.