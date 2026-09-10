PAMI: cómo pedir pañales gratis a domicilio y cuántos dan por mes

En septiembre, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene la entrega gratuita de pañales a domicilio para afiliados que cuentan con indicación médica. El beneficio no requiere que la persona se acerque a una agencia para iniciar la gestión. A continuación, te contamos los pasos.

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¿Cómo solicitar los pañales gratis de PAMI?

Para acceder a los higiénicos absorbentes descartables, el requisito principal es ser afiliado de PAMI y tener una indicación médica que justifique su utilización. El médico de cabecera es quien debe gestionar la solicitud mediante el sistema de Orden Médica Electrónica.

La OME debe contener información específica para que pueda procesarse el pedido. Entre los datos requeridos figuran el diagnóstico, el módulo de Higiénicos Absorbentes Descartables, la cantidad solicitada, el domicilio donde se realizará la entrega y los datos de contacto del afiliado.

Una de las principales ventajas del sistema es que el beneficiario no necesita presentarse personalmente en una agencia de PAMI ni en una Unidad de Gestión Local (UGL). La gestión se realiza de manera digital por medio del profesional médico.

¿Cuántos pañales entrega PAMI por mes?

La cantidad de pañales que recibe cada afiliado está vinculada con el grado de incontinencia indicado en la prescripción. La cobertura estándar contempla un máximo de 90 unidades mensuales, aunque el número puede ser menor según cada situación.

30 unidades por mes: para casos de incontinencia leve o nocturna.

para casos de incontinencia leve o nocturna. 60 unidades por mes: para casos de incontinencia moderada.

para casos de incontinencia moderada. 90 unidades por mes: para casos de incontinencia severa.

Los afiliados que ya contaban con una cantidad autorizada para retirar en farmacia conservan ese mismo número dentro del sistema de entrega domiciliaria.

En situaciones en las que se necesiten más de 90 unidades mensuales, el pedido debe incluir una historia clínica detallada. Esa documentación es evaluada por el Nivel Central antes de autorizar una cobertura superior

¿Cómo se realiza la entrega a domicilio?

Los pañales son enviados de manera gratuita al domicilio declarado. La distribución está a cargo de Urbano Express y los afiliados pueden consultar el estado del envío desde la aplicación Mi PAMI.

Dentro de la app hay una sección denominada "Mis entregas". Allí se puede observar en qué etapa se encuentra el pedido y consultar información relacionada con una nueva visita o, cuando corresponda, con el punto de retiro asignado.

Si surge algún inconveniente durante la entrega o los productos presentan algún defecto, el afiliado puede realizar un reclamo a través de PAMI Escucha. El servicio funciona mediante el número 138 durante las 24 horas. En esos casos, el reemplazo de los productos puede concretarse dentro de un plazo de hasta siete días hábiles.

La Orden Médica Electrónica debe renovarse cada tres meses para continuar.

¿Cada cuánto hay que renovar la orden médica?

Desde el 1° de marzo, las nuevas Órdenes Médicas Electrónicas para pañales y apósitos tienen una vigencia de tres meses. La misma condición se aplica a las órdenes que sean renovadas a partir de esa fecha.

Las OME emitidas antes del 1° de marzo conservan su validez original hasta el momento en que corresponda su vencimiento. Por eso, para mantener el beneficio sin interrupciones, es importante prestar atención a la fecha de renovación.

Una vez cumplidos los 90 días, el afiliado debe solicitarle nuevamente la orden a su médico de cabecera. Alcanza con que el profesional emita una nueva OME.