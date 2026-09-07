PAMI entrega $58.560 por mes: quiénes pueden acceder al subsidio

El beneficio busca aliviar el mayor costo de una alimentación estrictamente libre de gluten.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) otorga un subsidio económico mensual de $58.560,98 para afiliados con diagnóstico confirmado de celiaquía. El beneficio, vigente desde mayo de 2026, busca aliviar parte del gasto que implica mantener una alimentación estrictamente libre de gluten.

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La asistencia se encuentra regulada por el Ministerio de Salud de la Nación y no se entrega automáticamente a todos los afiliados de la obra social. Quienes quieran solicitarla deben cumplir con los requisitos establecidos y pueden comenzar la gestión de manera online o pedir un turno para realizarla presencialmente.

Quiénes pueden cobrar el subsidio de PAMI

El beneficio está destinado a afiliados de PAMI que tengan un diagnóstico certificado de enfermedad celíaca. La condición debe estar respaldada por estudios médicos y por la documentación que solicita el organismo para comprobar que la persona efectivamente tiene la enfermedad.

Uno de los motivos del subsidio es el mayor costo que puede representar una dieta sin gluten. Las personas celíacas deben incorporar a su alimentación productos específicos, entre ellos harinas, premezclas y otros alimentos identificados como libres de gluten.

Por eso, no alcanza con manifestar que se tiene celiaquía. PAMI requiere documentación médica que permita acreditar el diagnóstico. Además, la certificación correspondiente debe ser emitida por un especialista.

Cuánto paga PAMI por celiaquía

El monto vigente de la asistencia económica es de $58.560,98 por mes. Esta suma rige desde mayo de 2026 y forma parte del esquema de ayuda destinado a afiliados con diagnóstico de celiaquía.

El programa se encuentra contemplado dentro de la normativa nacional relacionada con la enfermedad celíaca. En particular, la Ley 26.588 establece disposiciones vinculadas con la atención y protección de las personas diagnosticadas.

Para cobrarlo, primero tenés que acreditar formalmente el diagnóstico ante PAMI.

Qué documentos necesitás para hacer el trámite

Para iniciar la solicitud, PAMI pide documentación personal, previsional y médica. Entre los requisitos figuran el DNI, la credencial de afiliación y el último recibo de cobro.

La parte médica es fundamental para completar la gestión. El afiliado debe presentar un resumen de historia clínica donde consten los síntomas y los resultados de los estudios realizados para determinar el diagnóstico.

También se solicitan los resultados serológicos que demuestren la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio. A esto se suma el resultado histopatológico de una biopsia efectuada durante una videoendoscopia digestiva alta.

Finalmente, es necesario presentar una certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por un especialista. Toda esta documentación permite que PAMI compruebe la condición médica antes de otorgar la asistencia.

Cómo solicitar el subsidio

La gestión puede comenzar desde la página oficial de PAMI. El trámite se encuentra dentro de la sección denominada “Subsidio económico por Celiaquía” y puede realizarse desde una computadora, un celular o una tablet.

También existe una alternativa presencial para quienes prefieran realizar el trámite en una agencia. En ese caso, se puede solicitar un turno previamente para iniciar la gestión.

Antes de comenzar, es recomendable reunir todos los documentos solicitados, especialmente los estudios médicos y la certificación del diagnóstico. La acreditación formal de la celiaquía es un requisito indispensable para acceder al subsidio mensual.