PAMI: los requisitos clave y el tope de sueldo para tener medicamentos gratis este mes

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios para afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar el costo de sus tratamientos con el descuento habitual. Quienes cumplen con las condiciones establecidas pueden solicitar hasta seis medicamentos sin cargo, aunque la aprobación depende de una evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL).

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El subsidio contempla requisitos económicos y patrimoniales. Entre ellos se encuentran los ingresos mensuales, la cantidad de inmuebles, la posesión de vehículos y otros bienes. Además, el afiliado no debe contar con medicina prepaga.

Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis

Para solicitar el beneficio, los ingresos mensuales deben ser menores a 1,5 haberes mínimos previsionales. En los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a tres haberes mínimos.

También es necesario no poseer más de un inmueble, aeronaves ni embarcaciones de lujo. A su vez, el afiliado no debe tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo en hogares donde exista un integrante con CUD.

Otro de los requisitos establece que la persona no debe ser titular de activos societarios que evidencien una capacidad económica plena.

Qué pasa si no cumplís todos los requisitos

Existe una vía de reconsideración para quienes no cumplen con los requisitos de ingresos y medicina prepaga, pero necesitan medicamentos cuyo costo represente al menos el 15% de su ingreso previsional mensual.

El beneficio contempla condiciones económicas, patrimoniales y sociales específicas.

En esos casos, PAMI puede solicitar un informe social, una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica para analizar la situación particular del afiliado.

Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, aunque igualmente deben realizar la solicitud del subsidio por razones sociales.

Cuántos medicamentos cubre PAMI

El procedimiento cambia según la cantidad de medicamentos solicitados. Para quienes necesitan hasta seis medicamentos, la evaluación queda a cargo de la UGL correspondiente.

Si se necesitan hasta cuatro medicamentos, existe un trámite específico. En cambio, cuando la solicitud supera los seis, la aprobación depende de una evaluación del Nivel Central de PAMI.

Por eso, es importante conocer previamente cuántos medicamentos requiere el tratamiento, ya que esa cantidad determina el circuito que deberá seguir la solicitud.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite se necesita el DNI, la credencial de afiliación y la receta electrónica de los medicamentos solicitados. La receta debe ser emitida por un médico integrante del Sistema PAMI e incluir el diagnóstico que origina la prestación.

También se deben presentar los estudios que respalden los diagnósticos informados, en original y copia. Para solicitudes de cobertura por razón social superiores a cuatro medicamentos, se requiere además el formulario correspondiente firmado y sellado por el médico tratante.

Cómo solicitar el beneficio

El trámite puede realizarlo el afiliado, su apoderado o un familiar. La gestión puede iniciarse por internet o de manera presencial en la Agencia o UGL correspondiente, junto con la documentación requerida.

Una vez autorizada la cobertura, la medicación puede retirarse en la farmacia presentando la receta. Además, no es necesario renovar el trámite mientras el afiliado continúe cumpliendo con las condiciones establecidas para acceder al subsidio.