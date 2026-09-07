El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó cómo sus afiliados pueden acceder a la vacunación antigripal gratuita durante la campaña vigente. La dosis se aplica sin costo en las farmacias que forman parte de la red del organismo y no es necesario sacar un turno previamente. Los requisitos dependen de la edad y de las condiciones de salud de cada persona.

{{{htmlAmp}}}

La campaña alcanza a la totalidad de los beneficiarios de PAMI y busca facilitar el acceso a la inmunización. Para recibir la vacuna, los afiliados deben acercarse a una farmacia adherida con la documentación correspondiente según el grupo al que pertenezcan.

Quiénes pueden vacunarse gratis en PAMI

Los adultos mayores de 65 años pueden recibir la vacuna antigripal presentando únicamente su DNI y la credencial de PAMI. La misma documentación deben llevar las mujeres embarazadas y los niños de entre 6 y 24 meses.

En cambio, existe un requisito adicional para los afiliados menores de 65 años que tengan factores de riesgo. En esos casos, además del DNI y la credencial de PAMI, es necesario presentar una indicación médica escrita y firmada por el profesional.

La orden médica debe incluir el diagnóstico que justifique la aplicación de la vacuna. De esta manera, quienes pertenezcan a este grupo deberán contar con la documentación completa antes de concurrir a la farmacia para evitar inconvenientes al momento de solicitar la dosis.

Dónde se aplica la vacuna antigripal de PAMI

La vacunación se realiza en cualquier farmacia que integre la red PAMI. Los afiliados no necesitan gestionar un turno previo para recibir la dosis, aunque el organismo recomienda consultar antes con la farmacia elegida.

La recomendación tiene como objetivo confirmar que el establecimiento cuente efectivamente con dosis disponibles. Así, antes de trasladarse, los beneficiarios pueden comunicarse con su farmacia habitual y consultar si tienen vacunas para aplicar.

Los requisitos cambian según la edad y los factores de riesgo.

Para encontrar los establecimientos habilitados, PAMI dispone de un buscador en su página web oficial. También existe la posibilidad de comunicarse con PAMI Escucha al 138 para obtener información sobre los lugares donde se realiza la vacunación.

Qué vacunas antigripales aplica PAMI

El organismo también detalló cuáles son las formulaciones contempladas dentro de la campaña de vacunación antigripal en su red de farmacias.

Las presentaciones autorizadas son vacunas trivalentes de distintas marcas: Agrippal® S1 Junior, Agrippal® S1, Influvac® y Fluad®. Todas forman parte del esquema de inmunización informado por PAMI para esta campaña.

Antes de concurrir a una farmacia, resulta conveniente verificar la disponibilidad de las dosis. La existencia de una farmacia dentro de la red no implica necesariamente que tenga unidades disponibles en ese momento.