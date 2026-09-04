El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó los requisitos para que los afiliados puedan retirar sus remedios en las farmacias sin contratiempos. La novedad más importante gira en torno a la receta duplicada para psicofármacos, ya que los plazos de vencimiento y el formato del papel varían drásticamente si vivís en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires. Conocé los detalles para evitar que te rechacen la cobertura.

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Receta duplicada en PAMI: el formato cambia según el distrito

Uno de los puntos que genera más dudas es la receta duplicada para psicofármacos. El PAMI establece que este tipo de medicamentos requiere sí o sí una receta por duplicado. Sin embargo, el formato varía según la jurisdicción. En CABA, el profesional debe emitir e imprimir una receta común de color blanco, mientras que en el resto de la provincia el duplicado debe ser una receta rosa física, emitida manualmente por el médico.

En ambos casos, el papel solo no alcanza. La entidad previsional exige que esa receta en soporte físico se presente acompañada obligatoriamente por la receta electrónica blanca del PAMI. Es decir, la digitalización llegó para complementar el trámite, pero no para reemplazar el papel en ciertos territorios.

Los documentos que no pueden faltar en la farmacia

Para retirar los medicamentos, el afiliado debe presentar su DNI junto con la credencial de PAMI, sin importar el formato vigente que posea. Cabe mencionar que para los tratamientos especiales, como oncológicos, antirretrovirales o psicofármacos, la farmacia te va a exigir además la receta impresa y firmada por el médico. Sin la firma del profesional, no hay cobertura que valga.

Plazos de vencimiento: la receta electrónica dura 30 días

Para PAMI las recetas electrónicas tienen un plazo de validez de 30 días, por lo que no podés usar la misma prescripción para retirar la medicación de varios meses seguidos. Esto es crucial para quienes padecen enfermedades crónicas y necesitan un control mensual estricto de su tratamiento.

Para evitar que el jubilado tenga que ir al consultorio todos los meses, el médico puede extender las prescripciones de los próximos períodos en una misma consulta mediante el postdatado. Así, el afiliado puede tener cubiertos dos o tres meses consecutivos de remedios sin necesidad de sacar otro turno. Una gran ayuda para los que viven lejos o tienen movilidad reducida.

En CABA usás receta blanca; en provincia, la rosa física.

Atención con la receta celeste manual: tiene que estar activa

Un detalle que suele pasar desapercibido: las recetas manuales de color celeste requieren un proceso de activación previo. No basta con que el médico las firme, sino que el sistema debe validarlas antes de que llegues a la farmacia. El afiliado puede verificar el estado de estas órdenes a través del validador de recetas manuales que ofrece el PAMI.

Si al hacer la consulta detectás que tu receta celeste no figura como activa, no pierdas tiempo en la farmacia. La solución pasa por comunicarte con tu médico de cabecera para que verifique la habilitación del talonario. Este paso es fundamental para que el descuento se aplique sin problemas y puedas retirar tu medicación al instante.