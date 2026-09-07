Dieron de baja dos prepagas por no cumplir con los requisitos: cuáles son

La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja dos prepagas y no podrán prestar más servicios en el territorio argentino. La medida se determinó ya que “las asociaciones no presentaron la documentación exigida y no acreditaron el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley”.

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De esta manera, se resolvió rechazar la inscripción definitiva del Instituto Panamericano de Salud SA y la Mutual Odontológica Argentina, dos entidades que se dieron de baja en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Se dispuso también la baja de sus registros provisorios. Las medidas se oficializaron mediante las Resoluciones N.º 1599 y 1600 de 2026, publicadas el 7 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA).

Cuáles son las prepagas

El organismo dejó sin efecto la inscripción provisoria que tenían el Instituto Panamericano de Salud SA y la Mutual Odontológica Argentina, tras una evaluación integral que determinó que no desarrollaban actividades comprendidas por la Ley N.º 26.682. La normativa regula el funcionamiento de las entidades de medicina prepaga y establece los requisitos para su inscripción y permanencia en el registro obligatorio.

Según se informó oficialmente, “las asociaciones no presentaron la documentación exigida y no acreditaron el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley”. En consecuencia, la Superintendencia había intimado previamente a las firmas a regularizar su situación, pero al no obtener respuesta, procedió a publicar edictos en el Boletín Oficial. Esos avisos tuvieron como finalidad informar a los usuarios de las entidades sobre el inicio del procedimiento de rechazo de la inscripción definitiva.

El Instituto Panamericano de Salud SA figuraba en el RNEMP con el registro provisorio N.º 1-1602-0, mientras que la Mutual Odontológica Argentina lo hacía bajo el N.º 3-2037-9. Ambas resoluciones instruyen además a las áreas internas de la Superintendencia a registrar la novedad en los sistemas correspondientes. Desde el organismo se destacó que estas medidas “se enmarcan en el proceso de reordenamiento del sistema de medicina prepaga impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación”.

El objetivo, remarcaron, es “promover un funcionamiento más transparente y eficiente de los Agentes del Seguro, garantizando que las entidades inscriptas cumplan con la normativa vigente”. Cabe señalar que las resoluciones no detallan efectos sobre los contratos o afiliados vigentes, por lo que resta conocer si habrá disposiciones complementarias en ese sentido. En paralelo, la Superintendencia continúa con auditorías y controles sobre otras entidades que cuentan con inscripción provisoria en el RNEMP.

Finalmente, el organismo subrayó que “la depuración del registro es una herramienta clave para ordenar el sistema y proteger a los usuarios frente a prácticas irregulares”.