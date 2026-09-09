Mi PAMI: cómo registrarte, recuperar la clave y resolver errores de acceso

Los afiliados de Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que necesiten realizar trámites vinculados con su cobertura médica pueden utilizar la nueva versión de Mi PAMI, disponible tanto desde el celular como desde una computadora. La plataforma permite consultar la credencial digital, recetas, órdenes médicas, cartilla y turnos, aunque algunos usuarios pueden tener dificultades para ingresar.

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Uno de los puntos importantes es que quienes utilizaban la aplicación anterior deben registrarse nuevamente. Los datos de acceso de la versión anterior dejaron de ser válidos, por lo que es necesario completar otra vez el proceso de alta para utilizar la nueva plataforma.

Cómo registrarte en la nueva versión de Mi PAMI

Para crear una cuenta, primero tenés que descargar la aplicación oficial desde la tienda correspondiente o ingresar al portal web de Mi PAMI. El sistema solicita algunos datos personales para comenzar el registro: DNI, número de trámite del último documento, sexo y CUIL.

El número de trámite que se debe ingresar tiene 11 dígitos y aparece en el DNI tarjeta. Es importante prestar atención a este dato, ya que PAMI indica que debe utilizarse el correspondiente al último ejemplar emitido y no el de documentos anteriores.

Una vez cargada la información personal, el sistema te pide que establezcas una contraseña segura y registres un número de teléfono celular. Para comprobar que el número informado es correcto, Mi PAMI envía un código de cuatro dígitos mediante un mensaje de texto.

Qué hacer si olvidaste la contraseña

Si ya tenés una cuenta pero no recordás la clave, no hace falta registrarte nuevamente. Desde la pantalla de inicio de sesión tenés que seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, que permite comenzar el procedimiento para recuperar el acceso.

El sistema solicita ingresar el CUIL y contar con el teléfono celular que fue registrado previamente. PAMI utiliza ese número para enviar un código que permite validar la identidad del afiliado y continuar con el restablecimiento de la contraseña.

Si olvidaste tu clave, podés recuperarla sin crear otra cuenta.

Una vez completada la verificación, podés establecer una nueva clave para volver a ingresar a tu cuenta. De esta manera, el olvido de la contraseña no implica tener que crear un usuario desde cero.

Qué pasa si no recibís el código de validación

Uno de los inconvenientes que pueden aparecer durante la recuperación de la cuenta está relacionado con el código enviado por mensaje de texto. Si no lo recibís, el primer paso es comprobar que el número de teléfono registrado sea el correcto.

Después de verificar ese dato, podés solicitar nuevamente el código. Si el inconveniente continúa y no conseguís acceder a la plataforma, PAMI cuenta con una alternativa específica para comunicar este tipo de problemas.

El organismo dispone de un formulario de reclamos relacionado con Mi PAMI, destinado a informar inconvenientes vinculados con el ingreso a la cuenta, el registro, la validación de datos y el funcionamiento de la aplicación.

Qué podés hacer desde Mi PAMI

Una vez que recuperes el acceso o completes el nuevo registro, la plataforma permite realizar distintas consultas relacionadas con la atención médica. Entre las opciones disponibles se encuentran la credencial digital, las recetas, las órdenes médicas, la cartilla y los turnos.

Por eso, si ya utilizabas la aplicación anterior y ahora no podés ingresar, el primer punto a tener en cuenta es que necesitás hacer un nuevo registro. Para quienes olvidaron la clave de la nueva cuenta, en cambio, existe un procedimiento específico de recuperación mediante el CUIL y el teléfono registrado.