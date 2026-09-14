¿Olvidaste la contraseña de Mi PAMI? Así podés recuperar el acceso

Si te olvidaste la contraseña de Mi PAMI, podés recuperar el acceso sin crear una cuenta nueva y volver a utilizar la plataforma del organismo. Para restablecer la clave, PAMI solicita algunos datos personales y realiza una verificación de identidad antes de habilitar el ingreso nuevamente.

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Recuperar la contraseña permite volver a utilizar distintos servicios disponibles en Mi PAMI, tanto desde una computadora como desde el celular. Entre ellos se encuentran la credencial digital, las recetas electrónicas, las órdenes médicas, los turnos y la consulta de la cartilla médica.

Cómo recuperar la contraseña de Mi PAMI

El primer paso es ingresar a la pantalla de inicio de sesión de Mi PAMI. Allí tenés que elegir la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” y seguir las instrucciones que aparecen. Durante el procedimiento, el sistema solicita el CUIL y el acceso al teléfono que figura registrado en la cuenta.

Después de ingresar esos datos, PAMI envía un código de validación para confirmar la identidad del afiliado. Una vez completada esa instancia, la plataforma habilita la creación de una contraseña nueva para recuperar el acceso a la cuenta.

Si el código no llega, conviene comprobar primero que los datos ingresados sean correctos. También es recomendable revisar la carpeta de correo no deseado o spam. Si el inconveniente continúa, existe la posibilidad de solicitar nuevamente el código. Cuando ninguna de estas alternativas permite solucionar el problema, el afiliado puede realizar un reclamo por inconvenientes relacionados con el acceso a Mi PAMI.

La advertencia de PAMI por posibles estafas

Además de explicar cómo recuperar una clave, la obra social reforzó sus recomendaciones para evitar fraudes. El organismo recuerda que sus afiliados no deben entregar contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios ni información personal a personas que se contacten mediante canales que no sean oficiales.

Una de las principales recomendaciones está relacionada con las redes sociales. Para identificar las cuentas legítimas, señala que deben tener la tilde de verificación junto al nombre. Las cuentas que el organismo identifica como oficiales son @pami.org.ar en Instagram y Facebook, y @pami_org_ar en X.

El trámite permite volver a consultar recetas, turnos y credenciales digitales.

Hay también una advertencia específica sobre WhatsApp. Los bots de PAME destinados a afiliados y prestadores dejaron de funcionar el 1° de enero de 2026 y se encuentran en proceso de renovación. Por ese motivo, PAMI informa que durante este período no responde ni envía mensajes mediante WhatsApp.

Ante un mensaje que se presente como proveniente de PAMI por esa vía, la recomendación es desestimarlo. La misma precaución debe aplicarse ante enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales desde cuentas que no sean oficiales.

Cuáles son los canales oficiales de PAMI

Para realizar consultas, sugerencias o reclamos sobre servicios y prestaciones, los afiliados cuentan con PAMI Escucha y Responde. El número es el 138 y la línea es gratuita en todo el país, las 24 horas, durante los 365 días del año.

Para inconvenientes específicos con Mi PAMI también está disponible un formulario de reclamos. Allí pueden informarse problemas para ingresar a la plataforma, dificultades con la aplicación o inconvenientes para recibir el correo o SMS utilizado durante la validación.

Otra alternativa para quienes no logran resolver el problema de manera digital es acercarse personalmente a una agencia de PAMI o a la Unidad de Gestión Local (UGL) que corresponda.