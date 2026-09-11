El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó cambios en su sistema de atención de emergencias durante 2026 con el objetivo de ordenar los canales disponibles y hacer un uso más eficiente de los recursos. El nuevo esquema ya permitió clasificar 1,4 millones de llamadas mediante un único sistema de triaje y realizar 950.000 servicios entre ambulancias y telemedicina.

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La reorganización alcanza a una amplia superficie de cobertura y contempla tanto la atención de situaciones urgentes como el seguimiento de reclamos vinculados con prestaciones que ya fueron solicitadas. Además, el organismo incorporó herramientas digitales para facilitar las comunicaciones y liberar la línea telefónica destinada a las emergencias.

Qué cambios implementó PAMI en la atención

Uno de los principales cambios consiste en la centralización de las llamadas de emergencia. De acuerdo con los datos difundidos, este circuito recibió y clasificó 1,4 millones de comunicaciones, mientras que la cobertura alcanza actualmente una superficie total de 31.000 kilómetros cuadrados.

El sistema también registra una importante cantidad de prestaciones realizadas. Entre ambulancias y servicios de telemedicina, se contabilizaron 950.000 atenciones, mientras que las internaciones anuales superan las 90.000. Estos números forman parte de la evaluación realizada por el organismo sobre el funcionamiento del modelo.

La intención de la modificación es que cada canal tenga una función específica. De esta manera, las situaciones que requieren una respuesta urgente pueden mantener disponible la vía telefónica, mientras que otras consultas o reclamos cuentan con alternativas de atención diferentes.

WhatsApp: para qué se incorporó el nuevo canal

Durante 2026, PAMI sumó un sistema de gestión de reclamos a través de WhatsApp. La herramienta está destinada a quienes necesitan realizar un reclamo relacionado con un servicio que ya fue solicitado mediante el canal telefónico 139.

El nuevo mecanismo permite registrar y realizar un seguimiento de las comunicaciones. Así, los reclamos vinculados con prestaciones ya tomadas pueden gestionarse por una vía diferente, mientras la línea telefónica conserva capacidad para atender situaciones que necesitan una respuesta inmediata.

El nuevo esquema incorpora herramientas digitales para agilizar reclamos.

A esta reorganización se agregaron 32.000 teleconsultas durante el último trimestre. Según la información difundida, estas consultas fueron realizadas con recursos propios, como parte del proceso de incorporación de herramientas de atención a distancia.

Rosario se suma al esquema de atención

Otra de las novedades está relacionada con la incorporación de la UGL Rosario al modelo. Con esta incorporación, PAMI sumó 280.000 afiliados y extendió en 27.000 kilómetros cuadrados la superficie alcanzada por el sistema de cobertura.

La ciudad también pasó a contar con telemedicina dentro del esquema unificado de atención. Según los datos difundidos, esta incorporación permitió duplicar la cantidad de afiliados atendidos mediante el modelo implementado por el organismo.

El caso de Rosario forma parte de una estrategia que busca extender progresivamente el sistema hacia otras zonas del país. La intención planteada es ampliar el alcance de la atención y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos destinados al control y seguimiento de las prestaciones.