Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que atraviesan una situación económica vulnerable pueden acceder a medicamentos con cobertura del 100%, siempre que cumplan determinados requisitos. El beneficio permite solicitar hasta seis medicamentos sin cargo y contempla condiciones relacionadas con los ingresos, las propiedades, los vehículos y otros bienes.

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La cobertura está pensada para quienes no pueden afrontar el costo de sus tratamientos con el descuento habitual. La aprobación depende de un análisis de la Unidad de Gestión Local (UGL), que evalúa la situación particular de cada afiliado.

Cuáles son los requisitos para acceder

Uno de los principales requisitos está relacionado con los ingresos mensuales. Para solicitar el beneficio, deben ser menores a 1,5 haberes mínimos previsionales. En los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite aumenta a tres haberes mínimos.

También se tienen en cuenta las condiciones patrimoniales. La persona no puede poseer más de un inmueble, aeronaves ni embarcaciones de lujo. Además, no debe contar con un vehículo de menos de diez años de antigüedad, salvo que en el hogar haya un integrante con CUD.

PAMI también establece que el solicitante no debe ser titular de activos societarios que evidencien una capacidad económica plena para afrontar el costo de los medicamentos.

Qué pasa si no cumplís con todos los requisitos

Existe una instancia de reconsideración para determinados afiliados que no cumplen con los requisitos vinculados con los ingresos o la medicina prepaga, pero necesitan medicamentos cuyo costo represente al menos el 15% de su ingreso previsional mensual.

En estos casos, PAMI puede solicitar documentación adicional para analizar la situación. Entre las evaluaciones posibles se encuentran un informe social, una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica.

Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur tienen una excepción y no están sujetos a estos requisitos. De todos modos, deben realizar la solicitud del subsidio por razones sociales.

Cuántos medicamentos cubre PAMI

La cantidad de medicamentos solicitados determina cómo continúa el trámite. Para quienes necesitan hasta seis, la evaluación queda a cargo de la UGL correspondiente.

Cuando se requieren hasta cuatro medicamentos existe un procedimiento específico. Si la solicitud supera los seis, en cambio, la autorización depende de una evaluación realizada por el Nivel Central de PAMI.

El beneficio exige cumplir determinadas condiciones económicas y patrimoniales.

Qué documentación necesitás presentar

Para comenzar la gestión hay que presentar el DNI, la credencial de afiliación y las recetas electrónicas de los medicamentos solicitados. Las recetas deben ser emitidas por médicos integrantes del Sistema PAMI e incluir el diagnóstico correspondiente.

También se deben presentar los estudios que respalden esos diagnósticos, tanto en original como en copia. Si se solicitan más de cuatro medicamentos por razones sociales, además hay que presentar el formulario correspondiente firmado y sellado por el médico tratante.

Cómo solicitar los medicamentos gratis

El trámite puede hacerlo el afiliado, un apoderado o un familiar. La solicitud se puede iniciar por internet o presencialmente en la Agencia o UGL correspondiente, junto con toda la documentación requerida.

Una vez aprobada la cobertura, los medicamentos pueden retirarse en la farmacia con la receta. Además, no es necesario renovar el trámite mientras el afiliado continúe cumpliendo las condiciones exigidas por PAMI.