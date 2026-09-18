Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden consultar sus recetas electrónicas desde la página web o la aplicación oficial, sin necesidad de acercarse al consultorio para retirar una orden en papel. El sistema permite revisar las prescripciones vigentes y conocer qué medicamentos fueron indicados antes de concurrir a una farmacia adherida.

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Cómo consultar las recetas electrónicas de PAMI

Para acceder a las recetas desde una computadora, primero tenés que ingresar al portal Mi PAMI e iniciar sesión con los datos de tu cuenta. Una vez dentro, debés buscar la opción “Recetas y órdenes médicas”, donde vas a encontrar las prescripciones disponibles.

La consulta también puede hacerse directamente desde el celular mediante la app PAMI. Para utilizar esta alternativa, es necesario descargar la aplicación desde Google Play o App Store y seguir el mismo procedimiento para acceder a las recetas.

Desde estas plataformas podés revisar cuáles son las recetas que continúan vigentes y consultar también el historial de prescripciones. Así, antes de ir a la farmacia, tenés la posibilidad de comprobar qué medicamentos fueron indicados y cuál es la situación de cada receta.

Qué necesitás para retirar los medicamentos

En la mayoría de los casos, las recetas electrónicas permiten retirar los medicamentos sin presentar una copia impresa. Para hacerlo, tenés que concurrir a una farmacia adherida a PAMI y presentar tu DNI junto con la credencial de PAMI, que puede estar en formato físico o digital.

Hay un dato importante para revisar antes de salir de casa: las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días desde el momento de su emisión. Por eso, consultar previamente la fecha puede evitar que llegues a la farmacia con una prescripción que ya no se encuentra vigente.

El procedimiento, sin embargo, no es igual para todos los medicamentos. En el caso de productos especiales, tratamientos oncológicos y antirretrovirales, PAMI contempla requisitos diferentes y puede ser necesario presentar la receta electrónica impresa y firmada por el profesional.

Tenés que presentar DNI y credencial al retirar medicamentos.

Qué revisar antes de ir a la farmacia

El sistema de recetas electrónicas busca simplificar el acceso a los medicamentos y evitar que los afiliados tengan que trasladarse hasta el consultorio solamente para obtener una receta en papel. La información puede consultarse previamente desde una computadora o desde el teléfono.

Una buena opción es revisar la receta desde la app PAMI antes de concurrir a la farmacia. De esa manera, podés comprobar que siga vigente y verificar la prescripción que vas a utilizar.

También es fundamental llevar el DNI y la credencial de PAMI al momento de realizar el retiro. Si se trata de un medicamento con requisitos especiales, conviene verificar previamente cuáles son las condiciones establecidas para ese caso.