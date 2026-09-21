Si sos afiliado, Mi PAMI es la plataforma destinada a tus consultas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una plataforma llamada CUP, sigla de Clave Única PAMI, que permite a prestadores y profesionales acceder a diferentes sistemas vinculados con la gestión de prestaciones del Instituto. La herramienta reúne servicios operativos y médicos, entre ellos la Orden Médica Electrónica y el sistema de Receta Electrónica.

{{{htmlAmp}}}

Qué es PAMI CUP y para qué sirve

La Clave Única PAMI funciona como una vía de acceso unificada para distintos sistemas utilizados por quienes trabajan como prestadores del Instituto. Para ingresar, los usuarios habilitados deben contar con las credenciales correspondientes y cumplir con los mecanismos de validación establecidos.

Entre las herramientas disponibles aparece la Orden Médica Electrónica (OME), que permite realizar prescripciones electrónicas de prácticas médicas, estudios complementarios y determinadas prestaciones e insumos destinados a las personas afiliadas.

El sistema también contempla gestiones relacionadas con elementos de ostomía, fisiatría, higiénicos absorbentes, oxígeno, internación domiciliaria y cuidados paliativos. Según la información oficial mencionada, este esquema busca simplificar trámites y reducir el uso de papel.

Quiénes pueden registrarse

CUP está principalmente orientada a prestadores, médicos y otros profesionales que utilizan los sistemas de gestión de PAMI. El acceso depende de la herramienta que se necesite utilizar y de las condiciones establecidas para cada usuario.

Para determinadas herramientas médicas es necesario contar con un contrato vigente con el INSSJP y disponer de un usuario y una contraseña del Sistema Interactivo de Información (SII). Esas mismas credenciales pueden utilizarse posteriormente para ingresar a la plataforma CUP.

Durante el registro se solicita información destinada a validar la identidad del usuario. Entre los datos requeridos se encuentran el tipo de usuario, CUIT o CUIL y el código correspondiente. En determinados procedimientos también puede ser necesario aportar información del último DNI emitido.

Cómo registrarse en CUP

El trámite comienza desde el portal destinado a prestadores. Allí hay que ingresar a la opción correspondiente a “Clave Única PAMI - CUP” dentro de los sistemas del INSSJP.

El acceso requiere credenciales y, en algunos casos, validar la identidad.

Si ya contás con un usuario del Sistema Interactivo de Información, el procedimiento contempla utilizar ese código y completar la validación solicitada por la plataforma. Una vez registrado, el acceso se realiza con el usuario y la clave del SII.

Para algunas herramientas existe además un paso adicional. En el caso del sistema de Receta Electrónica, por ejemplo, el profesional debe gestionar desde CUP el permiso específico que habilita su utilización.

CUP y Receta Electrónica: cómo se vinculan

La plataforma CUP funciona como una de las puertas de entrada al sistema de Receta Electrónica de PAMI. Los profesionales habilitados deben iniciar el acceso mediante su usuario y contraseña y completar las instancias de seguridad requeridas.

El procedimiento puede incluir una validación de identidad y autenticación en dos pasos. Para este último mecanismo, el esquema informado contempla vincular un dispositivo móvil mediante Google Authenticator, que genera un código OTP utilizado como segundo factor de seguridad.

PAMI CUP no es lo mismo que Mi PAMI

Aunque ambas herramientas están vinculadas con PAMI, tienen destinatarios diferentes. CUP está pensada para prestadores y profesionales que necesitan utilizar sistemas específicos para gestionar prestaciones de los afiliados.

Mi PAMI, en cambio, está destinada a las personas afiliadas. Desde allí pueden consultar información como la credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla, turnos y médico de cabecera.

Por eso, si sos jubilado o pensionado y necesitás consultar una receta, una orden médica o tu credencial, no tenés que registrarte en CUP. Esas gestiones corresponden a Mi PAMI, mientras que la Clave Única PAMI está vinculada principalmente con las herramientas utilizadas por prestadores.