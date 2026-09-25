El modelo Milei: destrucción del entramado productivo, crisis de ingresos y pobreza

Durante el primer semestre de este año aumentó la pobreza, la indigencia, los ingresos se deterioraron aún más y la economía se encuentra en una virtual recesión. Para algunos sectores, la supuesta baja de la inflación es tan solo una quimera. El valor de las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia aumentaron más que el IPC general. De esta manera, la administración Milei se adentra en un terreno fangoso de cara a las próximas elecciones con un escenario de precariedad en los ingresos y cierto hastío social.

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El Destape dialogó con Martín Pollera, director del Grupo Atenas; Hernán Herrera, economista del Instituto Argentina Grande (IAG) y con Agustina Haimovich, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas para desgranar los nuevos datos de la pobreza y la caída del Estimador Mensual de la Actividad difundidos por el Indec.

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El denominador común: una pauperización planificada de la vida por parte de La Libertad Avanza, que sigue recortando las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia social y promoviendo la precariedad laboral.

Ni el FMI se la cree

El incremento de la pobreza en el primer semestre de 2026 se explica por una combinación de factores: la aceleración de la inflación de alimentos; el aumento del desempleo; el crecimiento de la informalidad laboral y del cuentapropismo; y el deterioro de los ingresos de los sectores más vulnerables. Todo esto combinado con un mercado interno que no repunta. Los dólares de Vaca Muerta, la minería y el sector agroexportador no derraman (y nunca lo harán sin una orientación clara desde un Estado que piense en el entramado productivo).

La actividad económica vinculada al mercado interno está para atrás. El dato de julio es revelador. “Ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,1% interanual). Este sector, junto con Industria manufacturera (-4,6% i.a.), le restaron 1,3 puntos a la variación interanual del EMAE”, puede leerse en el informe del Indec. El resultado de la actividad económica hubiera dado peor sin el salto extraordinario que registró la pesca (425%.

“Sin este dato extraordinario la caída del EMAE hubiera sido del 2,1% interanual. Con ese derrumbe, el nivel de actividad quedó prácticamente igual al de julio de 2023. Tres años sin crecimiento neto para quien se decía ´especialista en crecimiento con y sin dinero´”, sostuvo Martín Pollera, director del Grupo Atenas, en diálogo con El Destape.

¿Y si la crisis es sistémica? “Lo que veo es que comenzó el ciclo descendente en todos los indicadores – agregó Pollera-. La industria cae en cinco de los siete meses de 2026 y queda casi 11% debajo de julio de 2023. Las tasas reales ya se ven en la actividad. La primera caída de la intermediación financiera en casi dos años indica que el crédito dejó de traccionar. Con tasas reales récord, el financiamiento al consumo y la inversión se frenaron. El propio FMI está recortando la proyección de crecimiento”.

Como en los ´90: el derrame que no derrama

¿Qué pasaría si el 2026 terminara con una caída real de la economía? Esta hipótesis forma parte de la reflexión realizada por Hernán Herrera, del Instituto Argentina Grande.

“Si el año cerrara con el nivel de julio, y considerando que 2025 además tuvo un mínimo ajuste al alza en la serie, esto repercutiría en una caída anual de 0,4% del año 2026 sobre 2025. Sí, una caída. Acá nada es casual, el ajuste fiscal no genera un crowding out como esperaba el gobierno, sino que sigue la lógica keynesiana de que la caída de la demanda conducida por el Estado nacional impacta en una caída de la oferta. Las compensaciones de los sectores ganadores no alcanzan”, sostuvo el economista.

La administración Milei esperaba una seguidilla de 18 meses positivos a partir de abril pero nada de eso sucedió.

“Detrás del deterioro productivo en los sectores claves como construcción, industria, comercio, que hacen al trabajo y el ingreso en las ciudades, se arrastra un deterioro social evidente. La convertibilidad ya mostró esa disociación, cuando en la primera mitad de los noventa el producto crecía y el desempleo escalaba. Hoy el ajuste laboral pasa primero por la calidad del empleo, crecen la informalidad y el cuentapropismo, y la pobreza por ingresos registra el deterioro antes que la tasa de desocupación”, concluyó Herrera.

La crisis estructural de ingresos

Durante el primer semestre del año aumentaron la pobreza y la indigencia, se deterioran los ingresos y se profundizaron las dificultades de los hogares.

“El promedio semestral oculta un deterioro mayor hacia el final del período: la pobreza pasó del 29,9% en el cuarto trimestre 2025 al 34,6% en el segundo trimestre de este año, 4,7 p.p. más, equivalente a casi 2,2 millones de personas pobres adicionales. La indigencia llegó al 8,5%, 2,4 p.p. más que a fines de 2025, con 1,1 millones de personas adicionales”, analizó Agustina Haimovich, investigadora del IPyPP.

La pobreza aumenta porque hay una crisis de ingresos. “La mayoría de las fuentes de ingresos analizadas sufrieron recortes, con excepción de la AUH+Alimentar, recompuesta principalmente por el aumento discrecional de Alimentar en mayo, y las jubilaciones sin bono, que registraron una leve mejora por la desaceleración de precios”, agregó Haimovich.

Una de las posibles explicaciones del incremento de la pobreza podría encontrarse en los recortes de las prestaciones y cobertura social. El ajuste del Gobierno de Javier Milei no solo redujo los montos de las prestaciones, sino también su alcance: 875 mil jóvenes dejaron de cobrar Progresar, cerca de 400 mil personas fueron excluidas inicialmente del ex Potenciar Trabajo, y su posterior cierre dejó a otras 900 mil sin esa transferencia. Los medicamentos distribuidos por el ex Remediar se redujeron un 58% (18 millones de tratamientos menos), a lo que se suman recortes en la cobertura de medicamentos del PAMI.

“La pobreza monetaria no contempla los cambios patrimoniales ni el uso de ahorros y endeudamiento como estrategias de manutención, estrategias que crecieron durante esta gestión. En el último tiempo, además, la morosidad familiar alcanzó niveles récord y mostró un carácter regresivo: es considerablemente mayor en créditos de bajo monto y billeteras virtuales, utilizados para financiar gastos de los sectores de menores ingresos”, concluyó la investigadora del IPyPP.