Macri volvió a las recorridas y cruzó a Milei por el "déficit de baja calidad"

En un encuentro del PRO en Jujuy, el ex presidente Mauricio Macri cuestionó la gestión actual de Javier Milei. A semanas del comienzo del tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso, el dirigente exigió un "superavit fiscal de calidad" que incluya inversión en "infraestructura".

{{{htmlAmp}}}

"Nosotros apoyamos a este gobierno, como quizás más que nadie", recordó el titular del PRO, aunque remarcó que "todavía falta mucho por hacer en infraestructura, hacen falta reglas claras" y "desmontar esa situación de subsidios" por lo que exigió "planificación" y un "superavit fiscal de calidad".

"Lo hemos logrado, el Presidente lo hizo con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia de la humanidad, pero sabemos que es de baja calidad. Porque si el presupuesto no puede incluir mantener infraestructura nueva y construir nueva, está mal hecho", sugirió a semanas de que comience en comisiones el debate del cálculo de gastos e ingresos para el ejercicio 2027 en el Congreso.

En ese marco, Macri sostuvo que "el próximo paso es tener una Argentina ordenada macroeconómicamente, con presupuesto sano, un Estado que pueda planificar la infraestructura que necesitamos, pueda aportar y delegar en el sector privado todo lo que se pueda para esa infraestructura".

"Pero para eso hay que tener mejores equipos. Se lo dije el Presidente y parece que no tuvimos demasiado eco", deslizó al recordar que el libertario desestimó las recomendaciones del ex mandatario en relación al puesto de Jefe de Gabinete, al momento de reemplazar a Guillermo Francos y el líder de La Libertad Avanza eligió a Manuel Adorni, al que el líder del PRO rechazaba.

"No hay ciudad donde el PRO no haya aterrizado donde la gente no viva mejor", afirmó el ex presidente, frente a su militancia. Macri exigió a los propios "prepararnos para gobernar en cada lugar". Él, mientras tanto, se definió como "mentor" que busca "ayudarlos a crecer, a prepararse". "No hay que improvisar, hay que estar preparado", insistió.

En el marco de la gira Próximo Paso, Macri estuvo antecedido en la palabra por el senador nacional Martín Goerling y el secretario General del PRO y diputado nacional Fernando De Andreis, entre otros. Antes del encuentro partidario, el ex presidente mantuvo un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en la casa de Gobierno provincial.