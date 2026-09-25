Caída de la actividad: las ventas de combustibles cayeron por séptimo mes consecutivo

Las ventas de combustibles al público en agosto alcanzaron los 1.389.254 metros cúbicos (m³) y marcaron una caída de 2,19% frente al mismo mes de 2025, cuando se comercializaron 1.420.350 m³. De este modo, el mercado de combustibles registró el séptimo mes consecutivo de caídas interanuales en todo el país.

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Séptimo mes en baja: el desplome del consumo de nafta refleja el freno de la economía

El derrumbe interanual de las ventas se observó principalmente en los segmentos del gasoil Grado 2 y nafta súper, las más consumidas en todas las provincias del país. La nafta premium también retrocedió, aunque en menor proporción. El único crecimiento se registró en el gasoil Grado 3, vinculado a las SUVs y pick-ups. Como las 4x4 y camionetas de gran porte.

El derrumbe del expendio de naftas y gasoil a nivel nacional acompaña la caída de la actividad económica que sufre el país, que en julio tuvo un descenso de un 1,4% interanual y de un 2,9% en comparación con junio (mes anterior) en la serie desestacionalizada, según acaba de publicar el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC.

No son pocas las consultoras que anticipan el riesgo de que la economía argentina caiga en una recesión técnica, es decir, cuando se acumulan dos trimestres consecutivos de caídas del PBI. Para evitar este escenario, la economía tendría que repuntar fuertemente en agosto, mes en el que todavía no hay información oficial.

En este contexto, el derrumbe de las ventas de combustibles en todo el país, asociado al consumo y el ritmo de la actividad, es una clara señal de que al menos agosto no va a ser un mes de repunte.

De la nafta súper a la premium: el mapa del consumo en estaciones de servicio

El gasoil Grado 2, el combustible utilizado por el transporte de larga distancia, camiones y maquinaria agrícola, logística y otras actividades económicas, retrocedió en agosto un 3% respecto al mismo mes de 2025, según el informe mensual que publica Surtidores, que realiza un seguimiento de la comercialización por productos, provincias y empresas.

El otro combustible que sufrió un derrumbe considerable es la nafta súper, el más consumido del país, sobre todo por autos particulares, que tuvo una caída de 3,66%, siendo el que más bajó sus ventas interanuales. Por su parte, la nafta premium (vehículos medios y de alta gama) acumuló su cuarto mes consecutivo en baja (serie mayo-agosto), con una disminución interanual del 2,16% de sus ventas.

El único combustible que tuvo un crecimiento en su comercialización fue el gasoil Grado 3, utilizado por vehículos de transporte y logística más modernos y con última tecnología (principalmente usado por SUVs y pick-ups), que superó en un 2,75% a los volúmenes vendidos en agosto de 2025.

El mapa del despacho: el contraste provincial

El informe señala que la contracción de ventas interanuales de agosto se moderó respecto de julio, cuya caída había sido de un 5,53%, uno de los peores meses del año. En relación con el mes anterior, la demanda en agosto aumentó 0,57%, con una comparación entre dos períodos de igual duración, ya que tanto julio como agosto tienen 31 días.

Las provincias con caídas más fuertes fueron Santa Cruz (-12,9%), Tierra del Fuego (-10,7%), Mendoza (-9,76%) y Corrientes (-9,5%). Luego siguen Chubut (-7,9%) y Jujuy (-7,5%). Además, cayeron fuertemente Entre Ríos (-6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-5%), San Juan (4,6%) y Tucumán (-4%). El resto tuvo caídas de entre 2% y 3%.

La única provincia que registró una fuerte suba de las ventas de combustibles fue Neuquén, principal, productor de petróleo y gas del país, que tuvo un crecimiento de 10,3%. También acompañaron con leves subidas Córdoba con un 3,3%, La Pampa con un 3% y San Luis con un 2,2%.

Cuotas de mercado: el comportamiento de las grandes estaciones de servicio

La compañía con mayoría accionaria YPF, que tiene el 55% del mercado doméstico, tuvo un retroceso interanual de 2% en agosto. Por su parte, Shell, con un 22,7% del mercado y que este año pasó de la brasilera Raízen a manos del grupo suizo Mercuria Energy Group y el empresario argentino José Luis Manzano, tuvo una caída de las ventas de también de 2%.

Además, Axion Energy, que posee el 12,2% del mercado y es parte del grupo PAE, tuvo un retroceso de un 2,2% interanual de sus ventas. La marca Puma, propiedad de la multinacional Trafigura y que tiene un 5,5% del mercado, fue la única que prácticamente se mantuvo estable ya que registró una variación interanual en agosto de un 0,01%. Por su parte, Dapsa (2% del marco) cayó un 3,8% sus ventas, Gulf (1,6% del mercado) tuvo un fuerte descenso de un 10% y Refinor (0,9% del mercado) tuvo una caída interanual de 4,7% en agosto.