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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 25 de septiembre

Precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y Provincia de Buenos Aires para hoy viernes 25 de septiembre.

25 de septiembre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 25 de septiembre

Los precios de pizarra de los combustibles en estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) para la jornada de hoy viernes 25 de septiembre se encuentran actualizados según los promedios informados por las empresas.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2047.50
  • Nafta Premium: $2257.50
  • Gasoil: $2118.50
  • Gasoil Premium: $2342.00
  • GNC: $689.00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2189.30
  • Nafta Premium: $2493.63
  • Gasoil: $2297.91
  • Gasoil Premium: $2623.52
  • GNC: $679.95

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2179.00
  • Nafta Premium: $2459.00
  • Gasoil: $2319.00
  • Gasoil Premium: $2599.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2118.00
  • Nafta Premium: $2418.50
  • Gasoil: $2296.33
  • Gasoil Premium: $2569.00
  • GNC: $749.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245.00
  • Nafta Premium: $1471.00
  • Gasoil: $1225.00
  • Gasoil Premium: $1409.00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399.90
  • Nafta Premium: $1667.00
  • Gasoil: $1358.00
  • Gasoil Premium: $1666.00
  • GNC: $654.81

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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