Bullrich volvió a desmarcarse del Gobierno por las juezas: "¿Juicio político? No creo"

Luego de expresar públicamente su malestar por las modificaciones del oficialismo a la Ley de Discapacidad y que le valga un reto de la Mesa Política de Karina Milei, la senadora Patricia Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno Nacional. Ahora, la exfuncionaria se opuso a que sean sometidas a juicio político las dos juezas que fallaron contra la aplicación del régimen penal juvenil, Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis.

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"¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no", dijo Bullrich durante su participación en un Congreso Argentino Anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino (ACA).

Si bien remarcó que no comparte la decisión tomada por las magistradas, la exfuncionaria defendió que sea el propio Poder Judicial quien lleve adelante medidas para revisar los fallos y no el Ejecutivo ni el Legislativo. "Necesitamos que ningún juez sea combatido por sus sentencias. Es un tema que la política tiene que ordenar", señaló.

Cruce en el oficialismo: Bullrich rechaza el jury a las juezas que frenaron la baja en la edad de imputabilidad

Bullrich insistió en estar "totalmente en contra" de la resolución de las juezas que frenaron el nuevo régimen penal juvenil; sin embargo, se distanció del Gobierno de Milei, que quiere impulsar el juicio político en su contra. "Ahora viene lo que no sé si les va a gustar. Yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia", sostuvo.

Los fallos de la discordia: qué establecieron las resoluciones de Pascual y De Marinis

La jueza Pascual, de Lomas de Zamora, dictó una cautelar que suspendía por 60 días para frenar en la provincia de Buenos Aires la aplicación de la nueva normativa, con la que se bajó de 16 a 14 años el umbral penal. Por su parte, la jueza De Marinis declaró inconstitucional la medida en un caso concreto. Ambos casos fueron rechazados y apelados por la Cámara.

"Hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual", agregó Bullrich, quien remarcó el papel de las instancias superiores para corregir decisiones judiciales.

La postura de Bullrich se contrapone con la de diversos funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO que se expresaron con críticas mucho más fuertes contra las juezas.

El contrapunto con el oficialismo y aliados

"Cuando la sociedad celebra que la política ha mirado lo que está sucediendo, ha tenido sentido común y ha llegado a acuerdos, aparece este mamarracho", dijo el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en diálogo con A24.

Recientemente, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también calificó el fallo como "indignante" y le propuso a la jueza De Marinis que se presente a una elección si quiere cambiar leyes. "Que se presente en una lista, que sea diputada o senadora, que logre cambiar una ley y que su idea se imponga", lanzó en conversaciones con Radio Rivadavia.