Crisis financiera: Rubinstein alertó que el dólar llegaría a $3.500 a fines de 2027

El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein aseguró que el dólar actual está "muy bajo en términos reales" y alertó que en diciembre del 2027 podría llegar a los $3.500. También sugirió al Gobierno buscar "mecanismos para hacer una depreciación exitosa" del 50%, pero "evitar la hiperinflación" y solo atravesar un "mal trago" con algunos meses de inflación entre 5 y 8% mensual.

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"Si el techo natural de la economía es $2.300 y el dólar se acerca al techo cerca del período electoral, necesitás un dólar de $3.000 o $3.500", señaló Rubinstein en diálogo con Infobae.

Atraso cambiario y alerta electoral: las razones detrás del pronóstico de un dólar a $3.500

Según el economista, el precio del dólar es "muy bajo en términos reales" y que debería más que duplicar el número actual. "Si la economía se pone cerca del techo por la cosa electoral, es probable que tengas que tener un techo. Para la Argentina tenés que tener un techo nominal muy fuerte", indicó.

Para Rubinstein, el Gobierno debe avanzar hacia una depreciación de la moneda a través de "mecanismos" para que sea "exitoso" y que no solo genere inflación en la economía. "Tenés que devaluar 50%, si te sale bien", deslizó.

¿Qué impacto tendría una devaluación del 50% en la inflación según Rubinstein?

Consultado sobre si ese escenario implicaría un aumento nivel de precios, el economista destacó que el equipo económico deberá "evitar la hiperinflación" e intentar mantener niveles bajos del índice. "Va a ser un mal trago para la economía argentina, es pasar por 2 o 3, 4 meses de 5, 6, 7, 8% de inflación", apuntó.

Elecciones 2027: las proyecciones de crecimiento para una economía que llegará "lánguida"

De cara a las elecciones de 2027, Rubinstein advirtió por el bajo dinamismo que podría mostrar la economía y consideró que el nivel de crecimiento no será suficiente para llegar con mayor fortaleza al proceso electoral. "La economía la veo llegando a las elecciones de 2027 lánguida", afirmó.

En ese sentido, el economista señaló que modificó a la baja su estimación de crecimiento para este año después de conocerse el último dato de actividad. "La economía este año va a crecer 1,4%. Es muy bajo. El año que viene, por ahí con un poco de optimismo, 2 y pico por ciento", sostuvo.