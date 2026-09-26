Peter Thiel cree que Milei será reelecto: "100 años de declive"

El tecnomagnate Peter Thiel confió en que el presidente Javier Milei será reelecto el año que viene. Para el titular de Palantir, el país tuvo “una historia complicada de lo que salió mal” y anheló que Europa y Estados Unidos puedan evitar “100 años de declive”.

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“Sigue abierta la pregunta de si Milei será exitoso en revertir la situación de Argentina, si será reelegido dentro de un año. Yo todavía creo que lo será, porque la gente entiende que esto es algo tan existencial que no se puede volver atrás”, afirmó en el podcast MD Meets.

El empresario, que se reunió con Milei en abril de esta año, afirmó que “a todos" les "fascina Argentina porque nos preocupa que su pasado sea nuestro futuro”. Según opinó Thiel, el país tuvo “una historia complicada de lo que salió mal”, en la que se produjo un crecimiento “nulo o de retroceso al esperado durante un siglo”.

“Está la historia peronista, con este líder muy carismático que tuvo muchas malas ideas. En 1900 o 1920, la expresión 'rico como un argentino' era común. Eso prácticamente cayó en desuso”, continuó, en sintonía con la visión de Milei de la historia, en la que pone en valor el período del modelo agroexportador, pero bajo el régimen oligárquico.

Para Thiel, “el problema es si hay alguna forma de aprender de la historia de Argentina” para que Europa y Estados Unidos eviten “100 años de declive”. Según opinó, "la gente está molesta, pesimista, enojada" y "nunca alcanza lo suficiente como para generar un cambio positivo”.

“No me gusta la idea aceleracionista y leninista -por Vladimir Lenin- de que cuanto peor se ponen las cosas, mejor, porque más cerca se está de la revolución”, expresó, para luego finalizar: “En cambio, hay una deriva y uno teme que las cosas tengan que empeorar mucho antes de que cambien de rumbo”.