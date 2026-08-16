Peter Thiel apuesta por Vaca Muerta: invirtió USD 76 millones en la mayor exportadora del petróleo de Argentina

El fondo Thiel Macro LLC, propiedad del empresario tecnológico Peter Thiel, adquirió una participación de USD 76 millones en Vista Energy, la mayor exportadora de petróleo de Argentina y un actor importante en Vaca Muerta, según se desprende del formulario 13F presentado ante la SEC.

La operación se suma a otros movimientos recientes del magnate en el país y consolida su interés en el sector energético local. El documento regulatorio estadounidense indica que, al cierre del segundo trimestre, el fondo poseía casi 1,2 millones de acciones de Vista, convirtiéndola en la segunda mayor posición de su cartera, solo detrás de Amazon. Además, Vista fue la única empresa no estadounidense incluida en la declaración del fondo, un dato que refuerza la relevancia estratégica que Thiel asigna a la compañía fundada por Miguel Galuccio.





La inversión se produce mientras avanza el desarrollo del oleoducto y puerto VMOS, infraestructura clave para ampliar la capacidad exportadora de crudo y en la cual Vista participa activamente. El proyecto, previsto para entrar en operación el próximo año, es considerado por analistas como uno de los pilares para consolidar el crecimiento del sector energético argentino.

El interés de Thiel por Argentina excede lo financiero. En los últimos meses, el empresario adquirió una residencia en Buenos Aires, inscribió a sus hijas en colegios de la Ciudad y participó en torneos de ajedrez en un club de Almagro, según confirmaron fuentes cercanas al entorno del magnate. En abril, mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei, con quien comparte afinidad ideológica libertaria. De acuerdo con funcionarios presentes en el encuentro, Thiel consultó sobre la sostenibilidad de las reformas económicas y sobre el impuesto a la riqueza, temas que considera centrales para evaluar inversiones de largo plazo.

El empresario también prevé participar en el foro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, que se realizará el 1 y 2 de septiembre en Buenos Aires. El evento contará con la presencia de funcionarios como Luis Caputo, Federico Sturzenegger y José Luis Daza, y reunirá a inversores internacionales interesados en el rumbo económico del país. La participación de Thiel fue interpretada por analistas como una señal de respaldo al proceso de reformas y a la apertura del sector energético.

Con información de Noticias Argentinas