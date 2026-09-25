Las consecuencias del ajuste de Milei: la pobreza, el abandono de los niños y la caída en jubilaciones

El aumento de la pobreza, indisimulable ya hasta para las distorsionadas estadísticas oficiales, se combina con el desguace de las políticas estatales destinadas a niños y adolescentes. Desde que asumió Javier Milei, todos los programas de asistencia a la infancia y a la juventud sufrieron recortes o fueron directamente desmantelados.

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Así se comprueba al analizar la ejecución de doce políticas del Estado nacional, como las asignaciones familiares, la Tarjeta Alimentar, la asistencia a comedores comunitarios y el Plan Progresar, entre otros. Todos se redujeron desde diciembre de 2023.

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El aumento en términos reales del monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es una excepción que no alcanza para compensar el resto de los recortes. De hecho, si se analiza en conjunto la AUH y las asignaciones familiares, se observa que una reducción notable de la cobertura de la seguridad social para niños y adolescentes: el total de beneficiarios pasó de 9.700.000 en 2023 a 8.400.000 en 2026, una reducción de 1.300.000 beneficiarios, el 13%.

Los datos surgen del Monitor de La Cocina de los Cuidados, un colectivo de organizaciones que hace un seguimiento de políticas públicas vinculadas al cuidado de sectores vulnerables. De un total de 50 programas analizados detectaron algún tipo de recorte en 48, según el último informe.

El ajuste no afecta solo a niños y adolescentes. También a las jubilaciones. El monitor destaca no sólo la derogación de la moratorio previsional, que va a impedir la jubilación de 9 de cada 10 mujeres en la Argentina, sino también la caída de la cobertura total de jubilaciones y pensiones: pasó del 99% al 96% en mujeres y del 96% al 94% en varones, entre diciembre de 2023 y junio de 2025. Además, el poder adquisitivo de la jubilación mínima con el bono se redujo en 18,8% entre 2023 y marzo 2026.

En el monitoreo de programas para niños y adolescentes se destaca el desguace de los planes de Educación Sexual Integral (ESI) y de prevención del embarazo adolescente (ENyA), con recortes presupuestarios del 90%, y el desfinanciamiento absoluto del programa destinado a la construcción de jardines de infantes. “Se usa la caída de la tasa de natalidad para cerrar instituciones educativas y ajustar cuando todavía falta ofrecer vacantes al 39% de los chicos de 3 años y al 88% de los chicos de 1 y 2 años”, señala Lucía Cirmi, referente de La Cocina de los Cuidados.

Otro recorte feroz se puede ver en la asistencia alimentaria. La asignación por Tarjeta Alimentar perdió 23% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023, al no contar con actualizaciones periódicas como tiene la AUH, algo que el gobierno intenta remover con el presupuesto 2027. El programa Alimentar Comunidad, que asiste a comedores comunitarios de todo el país, sólo ejecutó el 38% de su presupuesto en lo que va del año y contempla, para el año que viene, un recorte del 10%, lo que totaliza una caída de casi el 50% desde 2023. El nuevo programa (Centros de familia), que da apoyo para padres y reemplaza los comedores comunitarios, tiene un 1,58% de ejecución.

La lista no termina ahí. El Plan de los 1000 Días, un conjunto de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de las mujeres embarazadas y de sus hijos hasta los tres años, quedó reducido a un adicional de $55.000, llamado “complemento leche”, que se paga junto con la AUH. “Entre 2023 y 2026 cayó 34% el crédito asignado al cuidado integral del embarazo y 1000 Días, básicamente por el desfinanciamiento a las provincias a las que derivan la implementación, con una reducción del financiamiento a provincias del 62%”, dice el informe. El gobierno de Milei también interrumpió la distribución de kits de lactancia materna.

Otro programa que sufrió un recorte notable fue el Plan Progresar, de acompañamiento de jóvenes de entre 18 y 24 años para que terminen sus estudios. Pasó de tener 1.886.000 jóvenes cubiertos en 2023 a 998.000 en 2026. La beca es de $35.000 y tendría que estar en $80.000 para recuperar poder adquisitivo.