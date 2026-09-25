Sturzenegger tuvo que reconocer que es "inadmisible" el alza de la pobreza

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció que la suba de la pobreza, que escaló a un 32% en el primer semestre, y consideró que esa alza es "inadmisible". Visiblemente nervioso, el funcionario del gobierno de Javier Milei abandonó la entrevista que estaba dando.

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“El 30% de pobreza es inadmisible, pero veníamos de un número mucho más alto”, insistió el ministro en una entrevista para Noticiero Doce, en la previa a su participación en un evento de la Bolsa de Comercio de Córdoba. De todos modos, acotó que “estamos muchísimo mejor que lo que heredamos”.

La justificación de Sturzenegger ante la suba de la pobreza y los datos del INDEC

Respecto a la suba de la pobreza informada por el Indec, reconoció que "cuando sube, por más que sean un par de puntos, a ninguno le gusta”, pero señaló que “cuando se sinceraron las cosas llegó al 50%” y valoró que “estamos sustancialmente mejor”. De todos modos, destacó que “para los segmentos más desprotegidos el presidente permitió reforzar esas partidas de la AUH y la tarjeta Alimentar”.

¿Cómo proyecta el Gobierno la evolución del empleo y el crecimiento económico?

Para Sturzenegger, “lo importante es que Argentina cambió el rumbo, de una economía estancada a una que crece de manera sostenida” y afirmó que este será "un gobierno que va a tener crecimiento económico en los cuatro años".

Trabajo independiente vs. empleo formal: la respuesta oficial ante la caída del trabajo registrado

En ese sentido, afirmó que con el gobierno de Milei “se han creado 500 mil puestos de trabajo”, que “el desempleo está prácticamente constante” y que “Argentina tiene un futuro extraordinario de crecimiento” y que eso se dará “más allá de algún dato puntual como puede ser el de julio”.

“Es cierto que hay menos puestos formales y más gente independiente, en el monotributo, pero ese proceso no es del gobierno de Milei, sino que se aceleró desde la pandemia”, argumentó.

Sturzenegger se retiró de la entrevista ante las repreguntas por salarios y salud

Cuando los periodistas le insistieron sobre la caída del empleo y que, contrario a lo que sostuvo el ministro, los salarios están por debajo de la inflación y la desfinanciación de los sectores de salud y discapacidad, Sturzenegger se disculpó y abandonó la entrevista.