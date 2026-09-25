La CGT reunirá a más de 20 gremios el próximo martes 29 de septiembre para definir nuevas acciones en el marco del plan de lucha anunciado tiempo atrás contra las políticas del Gobierno de Javier Milei. Se realizará después de tres marchas organizadas junto con las dos CTA y movimientos sociales, que buscan endurecer las medidas de fuerza y evalúan la posibilidad de realizar un nuevo paro general.

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La reunión, que será a las 16 en la sede del sindicato de la Uocra, tendrá al triunvirato de la CGT, que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), al frente del debate sobre cómo seguir el plan de acción contra Milei.

El movimiento obrero había anunciado anteriormente una serie de protestas "a la francesa", con participación en tres protestas al Congreso: el rechazo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la movilización por San Cayetano y una marcha al Ministerio de Economía en reclamo de soluciones para las familias endeudadas.

La cuarta marcha contemplada por el plan de lucha había sido prevista para principios de septiembre, con motivo del Día de la Industria. Sin embargo, la convocatoria finalmente se canceló por diferencias entre la CGT y las dos CTA.

Si bien los cotitulares de la CGT "nunca descartan" realizar un nuevo paro general, que sería el quinto contra Milei, también consideran que es una medida que necesita de "gran consenso" entre todo el movimiento obrero.

La actividad de la CATT

Por otro lado, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, también tendrá una actividad el martes 29 de septiembre. A las 17, en el Salón Felipe Vallese de la sede de la CGT, realizará el conversatorio "Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular".

Esta actividad, que la CATT definió como "un espacio destinado a promover el intercambio y la reflexión sobre la realidad política y social de América Latina", se desarrollará en paralelo a la reunión de la mesa chica ampliada de la CGT.