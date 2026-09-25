Un gremio usó la reforma laboral para sumar $ 55 mil millones a su obra social

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) recaudará cerca de 55 mil millones de pesos extra al año para su obra social tras llegar a un acuerdo al amparo de la reforma laboral con las cámaras empresarias de la actividad. El entendimiento, celebrado por el Gobierno como uno de los primeros avales sindicales a la ley 27.802 y su reglamentación, creó un aporte patronal de 2% sobre el salario básico de cada albañil que avalaron la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

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La contribución es fruto de una discusión paritaria que, además de actualizar salarios, resolvió en junio pasado que los empleadores deberán destinar ese 2% de los salarios básicos de convenio a la obra social de UOCRA (Ospecon-Construir Salud) para “obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural para los trabajadores representados por el sindicato”. El aporte comenzó a regir en junio luego de que la Secretaría de Trabajo revisara el entendimiento y planteara su adecuación a la reglamentación de la reforma laboral, que limitó ese tipo de desembolsos a un porcentaje de los sueldos básicos y no a la remuneración total.

¿Cuánto dinero recaudará la UOCRA para su obra social tras el nuevo acuerdo paritario?

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En la Cámara de la Construcción calcularon que el aporte se hará sobre una nómina de 350 mil trabajadores del ramo con sueldos básicos cercanos a $1.200.000 en bruto, lo que representaría alrededor de 4.200 millones de pesos mensuales. El convenio también contempla un aporte de 1% de la nómina salarial con destino al Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (Ieric) que se retiene en partes iguales a cada empleador y cada albañil.

El aval oficial: cómo la reforma laboral abrió la puerta a la cuota extraordinaria del gremio

Para Trabajo se trata de uno de los primeros gremios de relieve nacional en acordar una cuota extraordinaria bajo el paraguas de la reforma laboral, como parte de un plan por ahora fallido de convocatoria a renegociación de todos los convenios colectivos. Más allá del texto original de la ley el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había promovido una reglamentación ideada para limitar al máximo acuerdos por recursos para los sindicatos y las cámaras patronales firmados en las negociaciones paritarias. La plasmó en el decreto 407/26 que, tras verificarse que ninguna actividad había aceptado rediscutir su convenio, debió ser corregido por otra norma, la 612/26, en este caso con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El factor Gerardo Martínez: el nexo clave entre la CGT y Javier Milei

El acuerdo tiene además un componente político: lo firmó Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra y “canciller” de la CGT a cargo de las relaciones internacionales de la organización, y uno de los dirigentes contados con los dedos de una mano con diálogo en varios niveles con el Gobierno. De hecho, fue el único que logró reunirse con Javier Milei en la previa a su triunfo electoral de 2023. El entonces panelista y candidato se había manifestado interesado en el fondo de desempleo vigente en la construcción, que sirvió de modelo para los fondos de cese implementados sin éxito en el DNU 70/23 y en menor medida, del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que finalmente se incluyó en la reforma laboral.

Desde el año pasado, la UOCRA firma acuerdos paritarios temporales en línea con la pauta oficial. El último, con vigencia de septiembre a noviembre, resolvió un incremento salarial de 5,4 por ciento para el trimestre. De hecho el aporte extraordinario para la obra social también fue celebrado en su oportunidad por el Gobierno: Capital Humano emitió un comunicado en el que “destaca” el entendimiento entre el gremio y las patronales y “reafirma su compromiso con el diálogo social, la negociación colectiva y el cumplimiento del nuevo marco normativo laboral”.