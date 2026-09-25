Tras la suba de pobreza, Margarita Barrientos alertó: "Las cosas están difíciles"

Un día después de que el Indec confirme que la pobreza subió cuatro puntos porcentuales durante el primer semestre de 2026, la dirigente social Margarita Barrientos alertó que "las cosas están difíciles" y que cada vez hay "más familias" que llegan a su comedor en busca de un plato de comida. "Este momento nos supera a todos", lanzó. También advirtió que hasta a los cartoneros ya no les compran lo que reciclan.

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"Las cosas están difíciles. Ojalá pudiera decir 'qué lindo, estamos saliendo adelante, la gente tiene trabajo, se mantiene a sí misma, no tengo gente en el comedor', pero no puedo decir eso. No puedo mentir", señaló Barrientos en diálogo con Radio Rivadavia.

La fundadora del comedor Los Piletones aseguró que "diariamente" llegan "más familias" a su establecimiento, que abrió sus puertas en Villa Soldati hace tres décadas. "No sé qué pasó, pero en un momento había aflojado bastante la cantidad de gente que teníamos", se preguntó.

Sobre la situación actual, remarcó: "Este momento nos supera a nosotros. No solamente gente de Los Piletones, viene gente de otras villas. Es muy triste. Si ellos no vienen a buscar, los hijos no comen. ¿Qué van a comer si ese hombre no lleva la comida?".

Los cartoneros, también afectados

Además del aumento de la demanda en sus comedores, Barrientos cuestionó que hasta a los recicladores de cartón "no les alcanza" lo que ganan. "La gente podía cocinarse un guiso porque ya tenían el cartón y podían comer, pero ahora no, no alcanza, no vale, no lo compran", indicó.

Y luego siguió: "Ver a la familia, chicos jóvenes que no tienen trabajo, hacer cola para retirar comida, eso es triste".

Por otro lado, la dirigente social se emocionó al recordar que el próximo 7 de octubre se cumplirán 30 años desde que fundó su comedor. "La gente estaba feliz porque tenía para comer. Hoy seguimos luchando de la misma manera y es triste ver a una mujer con su hijito hacer cola para retirar la comida", apuntó.